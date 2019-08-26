西直升機與輕型飛機空中相撞 7人喪命 09:182019/08/26 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙地方政府指出，一架直升機與一架輕型飛機今天在馬約卡島（Mallorca）上空相撞，導致7人喪命，其中2名死者未成年。 路透社報導，西班牙巴利亞利群島（Balearic Islands）自治區政府在推特（Twitter）發文表示，出事的直升機載有5人，其中2人未成年，他們很可能都是德國人。 輕型飛機則載有2名西班牙人，相撞的兩架飛機共7人不幸罹難。 這起空難的發生原因尚不清楚。緊急救難部門是在當地下午1時35分接獲通報，得知有飛機在馬約卡島的因卡市（Inca）上空相撞。 (中央社) #飛機 #西班牙 #輕型飛機 #直升機 #上空 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 擔心經濟不振 影響明年大選！升高陸美貿易戰 川普後悔 - 國際大事 - 中國時報 台生赴美大學交換 疑失蹤逾7天 - 時事 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 不演了！川普稱習近平「敵人」原因曝光 - 國際 川普叫得動美企離開陸？手中籌碼曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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