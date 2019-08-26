西班牙地方政府指出，一架直升機與一架輕型飛機今天在馬約卡島（Mallorca）上空相撞，導致7人喪命，其中2名死者未成年。

路透社報導，西班牙巴利亞利群島（Balearic Islands）自治區政府在推特（Twitter）發文表示，出事的直升機載有5人，其中2人未成年，他們很可能都是德國人。

輕型飛機則載有2名西班牙人，相撞的兩架飛機共7人不幸罹難。

這起空難的發生原因尚不清楚。緊急救難部門是在當地下午1時35分接獲通報，得知有飛機在馬約卡島的因卡市（Inca）上空相撞。

(中央社)