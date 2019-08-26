陳世宗／新聞透視

2020決戰中台灣！國民黨總統參選人韓國瑜「平日拚市政、假日拚國政」獲得大台中地方派系紅、黑派掌門前市議會議長張清堂及前立委顏清標力挺外；顏清標長子立委顏寬恒又出任韓國瑜競總副執行長，負責韓國瑜在中台灣所有選舉事務及連繫工作，如虎添翼，大台中挺韓大軍九月成軍。

韓國瑜7月全台首場感恩之旅就選在台中，卻因高雄淹大水取消。台中市紅黑派掌門台中市議會前議長張清堂、張清照兄弟，與前立委顏清標，8月5日特率國民黨籍等議員南下高雄幫韓國瑜加油；這趟「送暖之旅」兩位紅黑派「龍頭」親自壓陣揮軍南下表態挺韓，別具政治意義。

台中市議會國民黨團是全國第一個以黨團名義力挺韓國瑜，初選前總統參選人還未定，議會黨團擔心韓國瑜不在初選名單內，就大張旗鼓開記者會建議國民黨中央「徵召韓國瑜」；書記長張瀞分強調藍營是「呷人一口、還人一斗」，回報九合一選舉時韓到台中輔選國民黨議員，黨團輔選回報。

台中縣山海屯聯誼會秋節聯誼昨日在豐原儷宴會館餐敘，紅派大老廖了以丶林敏霖與前副議長何泗聰，張清堂、顔清標等均都到場表態力挺韓國瑜，會中藍營民代齊聲力挺韓國瑜。顏清標還首度公開挺韓，暗酸郭台銘「有錢是他家的事」，並批「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。

前立法院長王金平長期與地方派系互動密切，因王表態「參選到底」是否會動搖紅黑派系挺韓？據了解，王金平日前曾與派系大老見面尋求支持，大老反力勸王金平不要再參選；私交歸私交，2020攸關中華民國存亡，希望王顧全大局幫韓國瑜拼上大位，國民黨執政王會有重要角色扮演。

國民黨台中市黨部近期積極組織動員，主委顏文正召開輔選會報，競選總部主委將由現任（卸任）台中市長出任，盧秀燕是當仁不讓；後援會總會長由議長張清照擔任，民間挺藍組成的顧問團，總團長力邀鎮瀾宮董事長顏清標領軍、張清堂協助，輔選兵團九月中旬成軍，鎖定戰鬥目標是2020將韓國瑜推上大位。

(中時 )