國泰醫院心血管中心醫師陳玠宇說，許多人大熱天最愛喝冰涼飲料、手搖飲，自認為補充水分，而當熱指數達到高風險、危險等級時，如果還按照這樣的方式補充水分，就可能因此讓心臟病一觸即發。

「流汗量很多時，身體處於缺水狀態，如果這時候喝甜飲，因為含有高糖分，對於血液來說屬於高滲透壓，無法補充細胞水分，所以會愈喝愈渴、身體更加缺水。」陳玠宇說，相較之下，運動飲料、白開水便屬於等滲透壓、低滲透壓，細胞可以順利吸收水分，才是正確補充水分的選擇。

亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯提醒，心臟病患目前呈現「普及化」趨勢，也就是整體患者人數逐年增多，其中年輕患者更是明顯增加。陳玠宇則說，曾經收治過30初頭就爆發心肌梗塞的案例，所以年輕人千萬不要自恃身體條件好而掉以輕心。

吳彥雯說，「只要天氣太熱，超過人體恆溫的攝氏37度就要當心，如果活動中如走路、運動時發現胸悶、喘等異狀，就要趕緊就醫。」醫師會再以心電圖、X光檢查是否有立即性危險，也許多一份留心，就能因此挽救自己的寶貴生命。

人體細胞內外有很多水份與溶質，組合成溶液，而這溶液對細胞膜產生的壓力就是滲透壓。滲透壓會影響水份進出細胞的方向，溶質濃度高者稱為高滲透壓，例如含糖飲料、茶飲，此時水份會往溶質高的方向移動，因此不利於身體吸收水份；等滲透壓就是指細胞內外壓力相同，所以對細胞水份平衡較有利，例如許多運動飲料都是等滲透壓；低滲透壓就是指溶質濃度低者，如白開水，通常不含電解質，較適合一般解渴。（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)