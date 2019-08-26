多位家長會會長聯合控訴，自2016年7月開始，台中市雙十國中校長林百脩陸續向逾30位家長會會長或地方人士借錢，為了取得債權人信任，他每次還會開出本票及支票，票據日期一到卻全跳票，欠債超過5千萬元！受害人目前以林百脩的名字組成「脩脩臉自救會」，希望透過司法向林男追討欠款。

受害人之一的雲林縣北辰國小前家長會長留偉峰說，2016年8月林百脩無預警前往他家閒話家常時，突然話鋒一轉，表示因為要買回死去父親與阿姨共同持有的6層透天厝，需要借款周轉。

當晚，留男婉拒後，仍好心開車載林百脩到高鐵太保站搭車，不死心的林百脩，突然在高鐵站大廳向留偉峰嚎哭下跪，再度表明自己是校長又長期吃素，「我看他（林百脩）這樣也不知道怎麼辦，就將生意周轉金280萬元借他，但至今石沉大海，搞得我自己支票軋不過來，還跟朋友借錢周轉，並按月支1萬元的利息，可是找他還錢卻神隱。」

留偉峰拿出林百脩傳給他的簡訊，內容盡是「你比自己親兄弟更照顧我」、「我薪水已被提出債權分配，每月可還您4000元」、「想起您說的話，我淚流不止，請給我認錯道歉的機會」等等，「本來不忍他（林百脩）生活陷入困頓，卻發現他謊言連篇，他不該當校長，應該去演戲才對。」

對於四處借錢不還一事，林百脩回應指出，那全是父親經商所留下的數千萬元債務，他會全盤接受並面對問題，並強調雖然天天都過著還債生活，生活壓力很大，但希望債權人給予時間處理「我又不是不還錢，只是還的慢一點。」

他強調，因為被地下錢莊逼得喘不過氣，才會上演歌仔戲的哭求下跪招數，況且家長願意借錢又不收利息，也是因為對自己的教育口碑肯定，只不過這次的「借款大挪移」失敗沒過關，才會搞出這麼大的窟窿。至於拿退休俸償還債務的計畫，林百脩說，「萬一我失去校長的護身符，月薪收入頓減反而無法繼續維持開銷，所以不考慮退休，會繼續擔任校長。」至於涉嫌詐欺案，林否認並表示檢方已不起訴。

台中市教育局副局長劉火欽則說，聽聞此事相當震驚，他雖曾耳聞林百脩債台高築，但未料雪球越滾越大，下周將立即召開行政會議處理此事，若屬私人借貸則不便介入，若涉及詐欺扯謊屬實，則會依照國民教育法第九條規定，立即解聘其校長職務。（記者／宋柏誼）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)