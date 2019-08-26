台中市雙十國中校長林百脩，自2016年起陸續向逾30位家長會會長開芭樂票借錢，喊窮的他借錢時總是面帶淚眼，與對方雙手互握數分鐘，也會裝窩心假藉探病實則借錢，經家長提告台中地方法院才發現林男債台高築，曾在兩個月內連續跳票超過5千萬元。

台中雙十梅花會謝前會長說，某日他在醫院看病時，接到林百脩的電話，林百脩隨即表示要探病，讓他感動萬分。然而，林百脩到了醫院後，一開口就是要借120萬元，後來只還50萬，「這一通電話真貴。」謝前會長自嘲。

本刊調查， 53歲的林百脩，彰師大研究所畢業，育有一子一女，太太在知名連鎖房仲公司擔任行政專案經理。林百脩的社交圈相當活耀，除了參加台中大屯國際扶輪社、雙十梅花之友會，也是慈濟功德會志工、全國中小學校長協會常務監事及彰師大校友會理事。

對於四處借錢不還一事，林百脩回應指出，那全是父親經商所留下的數千萬元債務，他會全盤接受並面對問題，並強調雖然天天都過著還債生活，生活壓力很大，但希望債權人給予時間處理「我又不是不還錢，只是還的慢一點。」

他強調，因為被地下錢莊逼得喘不過氣，才會上演歌仔戲的哭求下跪招數，況且家長願意借錢又不收利息，也是因為對自己的教育口碑肯定，只不過這次的「借款大挪移」失敗沒過關，才會搞出這麼大的窟窿。至於拿退休俸償還債務的計畫，林百脩說，「萬一我失去校長的護身符，月薪收入頓減反而無法繼續維持開銷，所以不考慮退休，會繼續擔任校長。」至於涉嫌詐欺案，林否認並表示檢方已不起訴。

台中市教育局副局長劉火欽則說，聽聞此事相當震驚，他雖曾耳聞林百脩債台高築，但未料雪球越滾越大，下周將立即召開行政會議處理此事，若屬私人借貸則不便介入，若涉及詐欺扯謊屬實，則會依照國民教育法第九條規定，立即解聘其校長職務。（記者／宋柏誼）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)