不管是台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）突然辭世，或是電影院中暴斃於座椅的男子，都讓人印象深刻。而3年前於舞台上演唱《燒肉粽》時突然倒地的台語歌王郭金發，由於發生在大眾眼前，更讓人震撼死亡原來如此靠近，而這些不幸之事都發生在酷暑之下。

冬天一向被視為較容易發生心臟病、猝死，其中心臟病大多是氣溫太低造成血管粥狀動脈硬化斑塊破裂，而造成急性血管栓塞，另外，寒流來臨時引起的溫差變化也容易發生心臟病，但其實夏天進出冷氣房時如果溫差過大，也可能會造成相同情形。

「更可怕的是，夏天的酷熱，還可能讓一個健康寶寶突然就爆發心臟病喪命！」國泰醫院心血管中心醫師陳玠宇說，醫學上有所謂的「熱指數」，是綜合環境溫度與相對濕度所得的體感溫度，如果是35至40度之間屬於高度風險，大於40則代表相當危險。

「如果外面酷熱、濕度又高，身體會呈現極度高溫的狀態，因為空氣乾燥時，身體的汗水才能排出、蒸發，達到散熱效果，就會影響神經系統進而導致心臟病發。」

陳玠宇坦言，以台灣特有的夏季溼熱氣候來說，按照熱指數標準來看，應該長期都處於高風險、甚至危險等級，例如近日平均溫度為攝氏36度、濕度為65%，對照下來熱指數高達49度，在這種情況下，任何人都可能突然爆發心臟病。

換句話說，夏天有更多引發心臟病發的因素，再加上近年來天氣愈來愈熱，所以猝死案例頻傳。（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)