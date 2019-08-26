衛視中文台《一袋女王》日前邀請陳子玄、李祖寧、李懿、Eason及為宣傳同台每週五晚上10點播出的《遺失的1/2》的陳璽安、韓笙笙，一起上節目分享自己曾經「幫了哪些不能幫的忙」。韓笙笙因閨蜜哭訴感情出狀況，勸說好友搬離與男友同居的家，為了讓好友斷徹底，還逼著她把所有家當連醬油、衣架都通通搬空，讓原本只想搬幾樣意思意思示威的好友，當場在回程的車上大哭，後來還因此跟韓笙笙決裂。

韓笙笙說，自己有個從小到大熟識的好友，而且熟到連爸媽都認識的閨蜜，有次閨蜜就跟她哭訴了一整夜自己跟男友感情上有狀況，韓笙笙聽了後直覺她的男友已經不想要這段感情了，但女生還是覺得男生是很愛她的，為了保護好友，韓笙笙努力勸說了一整夜後，閨蜜好友終於認同她的話，決定要從跟男友同居的地點搬離，韓笙笙當然義不容辭跟著去幫忙搬家。

韓笙笙上《一代女王》。（衛視中文台）

好友原本只是想搬一些東西跟男友示威一下就好，但韓笙笙覺得機不可失，逼著閨蜜把所有東西打包，連醬油跟衣架也不放過搬得有夠徹底，於是回程的車上好友就一直哭還氣罵韓笙笙為什麼要這樣逼她，害她做得這麼絕。

而閨蜜因為跟男友分手消息不敢讓家裡知道，於是竟然把打包的行李推放在韓笙笙家客廳，後來韓笙笙怕閨蜜突然又原封不動的搬回男友家，兩天後韓笙笙壓著好友把行李帶回她家，也讓她的爸媽知道這件事，讓閨蜜因此跟韓笙笙好友感情決裂了一段時間，還好後來發現那個男生真的早就在外認識其他女生，閨蜜才終於了解韓笙笙的苦心。

(中時 )