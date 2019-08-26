暑假快到尾聲，來淡水八里採柚趣！來到文旦柚盛產的八里區，民眾可前往觀光果園體驗採果樂，好玩又好吃。挖子尾可欣賞水筆仔純林、潮間帶生態，以及淡水河出海口秀麗景色。十三行博物館則可認識新北市在地的古文化，並欣賞園區內盛開的海檬果。民眾可把握夏末時光，到八里遊山看水，享受自然及人文風光。

十三行博物館。（圖取自新北市景觀處官網）

八里區擁有獨特的地理環境，面臨台灣海峽，長年受海風鈉離子吹拂，又有肥沃的觀音山火山土壤岩，以及充足的日照。總總有利因素加總起來，讓八里的文旦柚口感Q彈、果肉香甜、果實碩大健美。民眾到八里玩，可前往觀光果園，先觀賞結實累累的文旦樹，再親手將碩大果實摘下，享受田園體驗。有興趣的民眾可電洽桃樂絲森林02-86303356或青山果園0939-682760。

挖子尾可看到水筆仔與台北港。（圖取自新北市景觀處官網）

挖子尾鄰近淡水河出海口，由於地形彎曲，因此稱為「挖子」。來到挖子尾，民眾可騎乘自行車，沿著規劃好的木棧道，欣賞水筆仔紅樹林及淡水河河景。若仔細觀看水筆仔的植株，會在枝條上發現剛凋謝的花已長出圓錐狀果實，基部有一苞，一朵朵像是五角海星。而在灘地泥土上，可看到辛勤工作的招潮蟹，一片生氣勃勃。

十三行文化距今約1800至500年前，屬於台灣史前時期的前鐵器時代，是目前台灣唯一確定擁有煉鐵技術的史前文化。為保護珍貴文化遺址，新北市政府特地設立了十三行博物館，是台灣第一個考古博物館。來到這裡，可欣賞陶器、鐵器、墓葬等各類豐富的史前遺物，感受先人生活過的痕跡。館區內更可看到盛開的海檬果樹，供民眾欣賞。

凋謝的水筆仔花，開始長出果實

新北市政府綠美化環境景觀處表示，八里有山有海，距離人口稠密區不遠，很適合來一場說走就走的小旅行，竭誠歡迎大朋友小朋友一同到訪。

(中時電子報)