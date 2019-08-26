◎中國時報

●國民黨台中紅、黑派重量級人物25日齊聚一堂，力挺黨內總統提名人高雄市長韓國瑜，韓國瑜夫人李佳芬到場致意，大甲鎮瀾宮董事長、黑派掌門人顏清標振臂高呼韓國瑜當選，更開了第一槍，炮轟郭台銘，「有人初選輸了不甘願，還在蠢蠢欲動，有錢是他家的事啦！」

●香港反送中示威者昨在新界「荃葵青」區遊行。警民下午5點半後爆發激烈衝突，有示威者向港警擲汽油彈及磚頭，火光與煙霧瀰漫；警方也首度出動水炮車，向示威者發射水柱。入夜後，在荃灣一帶傳出多名員警遭示威者包圍追打後，拔出左輪手槍並開一槍，這是港警首度開槍示警，隨後警方高層也證實開槍一事，但究竟是對空鳴槍還是向群眾開槍，仍有待調查。

●新聞透視高雄市長韓國瑜獲國民黨提名為總統參選人後，國民黨放任一位初選逃兵與一位初選輸家動作頻頻，任外界見縫插針，以致「換瑜」謠言甚囂塵上，令很多藍基層看不下去，反倒是昨天大甲鎮瀾宮董事長顏清標直言直語，拆下那些不服輸、還在渴求大位的假面具，大快人心。

●鴻海創辦人郭台銘究竟會不會登記參選總統？永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，郭台銘迄今沒有選或不選的打算。國民黨考紀會主委魏平政昨天表示，已經研擬完成黨員行為規範草案，若郭登記一定開鍘。

◎旺報

●近期美俄因《中導條約》問題交惡，連帶讓俄羅斯感受到不少西方壓力。面對威脅，俄羅斯選擇打出「中國牌」，加強與北京方面的軍事合作；對大陸來說，中俄戰略聯合，不只提升了解放軍的軍事威嚇力，更大大降低的大陸對台動武的門檻。

●中俄陸續舉行的幾場大型軍演，顯示雙方不斷加強軍事合作，劍指美國意味濃厚。中國軍事戰略專家宋忠平認為，中俄沒打算挑戰美國在全球的利益，只是出於保衛自身的國家安全；至於「俄中軍事聯手可降低解放軍武統台灣的門檻」，宋忠平指出，中國奉行不結盟政策，要解決台灣問題，完全要靠解放軍自己努力。

●旺報觀點中美貿易戰再度升級、美國透過軍售不斷把台灣推往第一島鏈作為圍堵大陸的第一線，與此同時，中俄在亞太地區的聯合軍事行動也愈來愈多。台灣雖有美國老大哥更多力量支撐，但大陸也有來自俄羅斯合作的底氣，當兩大陣營逐漸成形，台灣切勿淪為炮灰。

●聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）23日開啟船舶自動辨識系統（AIS），由南向北穿越台灣海峽。美軍第七艦隊24日透過官方專頁，披露艦船穿越海峽時，艦艇啟動艦橋警戒作業，從照片可看到艦上指揮軍官們神情嚴肅在駕駛艙以望遠鏡監控目標，並有官兵以長鏡頭攝影存證。

◎工商時報

●中美貿易關係進入焦土戰，美道瓊上周以重挫623點作收，台股26日開盤將面臨利空的挑戰。對此，行政院全面警戒備戰，身兼國安基金主委的行政院副院長陳其邁26日開盤前，將和財經部會首長交換意見，密切觀察台股和匯市走勢，隨時採取穩定金融股匯市必要手段。

●澳門25日舉行第五任特首選舉，唯一候選人賀一誠在400名選委中，獲得392票當選。按照程序，他需獲得大陸中央政府正式任命，並於12月20日宣誓後正式就任澳門特首一職。

●七大工業國（G7）法國峰會第二天，在美國總統川普自說自話，與盟國沒有交集之中結束。川普企圖粉飾太平，堅稱他與各國領袖和睦相處，各國並尊重貿易戰。但實際上，美國不論是在對大陸貿易戰、伊朗制裁、北韓試射導彈等議題，均與其他國家意見相左。

●「安、居、樂、業」是新北市政府施政重點目標，而「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」則是市府三大施政方向。工商時報27日將與新北市政府合作，共同舉辦「前瞻永續．宜居新北」產業論壇，期望透過這次論壇，廣納產官學各方意見，共同打造新北市民有感的永續智能城市，實現市民安居樂業的願景。

(中時電子報)