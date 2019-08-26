花蓮地區清晨地牛搖，花蓮縣銅門最大震度5級。

根據中央氣象局最新資訊，今(26日)4時41分發生芮氏規模3.7地震，地震深度12.7公里，震央位於花蓮縣政府西方5.6公里（位於花蓮縣吉安鄉），最大震度花蓮縣銅門5級、花蓮市4級、南投縣合歡山2級、宜蘭縣澳花、台中市犁山1級。

(中時電子報)

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