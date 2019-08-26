04：41花蓮3.7地震 最大震度5級 05:292019/08/26 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地區清晨地牛搖，花蓮縣銅門最大震度5級。 根據中央氣象局最新資訊，今(26日)4時41分發生芮氏規模3.7地震，地震深度12.7公里，震央位於花蓮縣政府西方5.6公里（位於花蓮縣吉安鄉），最大震度花蓮縣銅門5級、花蓮市4級、南投縣合歡山2級、宜蘭縣澳花、台中市犁山1級。 (中時電子報) #花蓮 #花蓮縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎戰2020 國民黨任命他接花蓮縣黨部主委 12:012019/08/23 政治 國民黨大選佈局 張峻接花蓮縣黨部主委 12:172019/08/23 政治 白鹿搗亂 花蓮景點、活動喊卡 17:052019/08/23 生活 花蓮文旦柚揮軍北上 怎麼挑有眉角 18:132019/08/23 生活 台鐵花蓮－台東、南迴線明早停駛 高鐵正常營運 21:512019/08/23 生活 國民黨火速換將 張峻掌花蓮黨部主委 04:102019/08/24 地方新聞 白鹿發威！台鐵花東、南迴線全日停駛 10:242019/08/24 生活 白鹿豪雨溪水暴漲 玉里豐濱開始撤村 11:312019/08/24 社會 白鹿降雨量為何東西差很大？ 鄭明典曝關鍵是它 21:252019/08/24 生活 土石流警戒 花、東14條紅警須撤離 10:552019/08/25 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 她曬制服誘惑照 下一秒籃球奶彈出 - 生活 合體沈玉琳做月餅 這一突襲讓李佳芬驚嚇了 - 生活 國師曝4星座命運起伏大 網：這政治人物上榜了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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