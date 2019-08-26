8/26-9/01｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

唐綺陽星座運勢來了！本周日、金、火進處女後，週四水星也要進處女了。在四星能量的引動下，處女能量大釋放，於是許多議題都是受處女能量引導使然，讓大家看見「平常看不到的細節」，或「想不到這竟是重點」！

唐綺陽老師在星座運勢周報中提醒，處女星群square相位，變動星座：雙子、處女、射手、雙魚，有戲劇性的起伏，命運變化大。有利於處女座，雙魚座則須多配合他人，射手事業爆發，受到長官的關愛。雙子適合暫時沉潛、整頓內部。

看到這裡，有網友也回應，「不能出門了」、「韓國瑜雙子座」、「雙子：凡事別過頭」、「王金平雙魚座」、「雙子的我昨天才跟男友吵架」、「蔡英文處女座」。

上星期驚呆眾人的「童話夫妻」具惠善、安宰賢夫婦離婚了。還爆出安宰賢竟說「因為具惠善不性感，因為乳頭不性感，所以我一定要離婚」。安宰賢的理由或許「小得不可思議」，但這個情況卻很符合「小」震撼了「大局」的處女意象。

水星也進入處女座，對手作DIY事物感到興趣，關注清潔、服務業及影響重大的小關鍵。處女能量也嘉惠著職場菁英，因為專業而得到跨界、發光機會，聲勢更上一層樓。

尤其處女星群與海王星對分，各種秘密、假消息、造假滿天飛，但也不斷被識破、洞穿、阻止，不遺餘力。對分相也往往導致人間的「對立、衝突」，因為很容易覺得「某某人讓我很不舒服」但又說不出所以然（或理由很小、莫須有），但不舒服的感覺很真實、也真的造成影響，所以，影響人世間，有些關係「莫名就終止了」，或情感莫名就分開的鳥事特別多。

重要星象：日、金、火皆在處女，水星也進入處女座，處女星群square相位。

工作注意↓

天蠍：積極爭取機會，打理形象會更有幫助

射手：突破問題，學習獲得成為自身強項

水瓶：展現企圖心，打開直覺做選擇

雙魚：可多參考女性貴人的意見

桃花注意↓

雙子：凡事別過頭，小心出問題

處女：避免挑剔對方，散發負能量

天秤：以柔克剛，展現柔軟的一面

魔羯：受歡迎、人緣佳，桃花運旺

財運注意↓

金牛：賺錢機會多，好好理財能進帳

獅子：把握機會，有財運方面的貴人

健康注意↓

白羊：小心刀火燙傷或職業傷害

巨蟹：例行檢查、調養身體，避免憂心過度

(中時電子報)