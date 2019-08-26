印地安人26日對戰皇家，張育成擔任先發三壘手上陣，3打數繳出2安，有1次四壞保送，跑回2分，還有1次精彩守備，獲得主場觀眾熱情聲援，大聲呼喊他的名字。然而皇家意外勇猛，印隊驚險拚到延長賽，仍被皇家在第10局以9-8擊敗。

張育成擔任第七棒，首次上來獲得四壞保送，他連續4球都不揮棒，對方斯高格倫(Eric Skoglund)竟然一顆好球都沒有，接著隊友普拉威基(Kevin Plawecki)開轟讓張育成跑回生涯第1分。

4局下是張育成生涯重大時刻，這回斯高格倫第一顆就直球對決，被張育成打成穿出二游的滾地安打，大聯盟生涯首安出爐！場邊也幫他保留這顆球留念。

5局上，皇家梅瑞菲德(Whit Merrifield)敲出三壘方向滾地，張育成反手撿球急傳一壘，完成封殺，獲得全場喝采。由於今日還在球員活動周末，張育成穿著特製全黑球衣，上面繡著他的外號「You」。主場觀眾讚嘆他的精采表現，紛紛大喊著「YOOOOOOU」。

7局下又是一波高潮，皇家投手再度直球對決，被張育成狠狠敲到中外野牆上，球反彈回來滿地亂滾，張育成拔腿疾衝三壘，生涯首支三壘打也出爐！張育成站在三壘的開心表情總結了他今日的大豐收，觀眾繼續齊喊Yoooooou。接著普拉威基又敲安，張育成跑回追平分。

可惜皇家第8局猛打5分取回領先，印地安人奮力於9局下追平，但第10局挨了致命1轟輸球。張育成10局下退場，代打的費里曼(Mike Freeman)苦吞老K。張育成前一次上陣是在6月底，暌違大聯盟近兩個月，總結今日生涯首安、首支三壘打、首次得分、首次四壞保送一併出爐，打擊率從零驟升至0.286、攻擊指數0.946，場邊球評稱讚「他今天銳不可當。」

(中時電子報)