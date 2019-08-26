國安局私菸醜聞風波不斷，從7/21到今(26)日風波仍在蔓延。北院下午將開庭審理，決定吳、張2人是否繼續羈押，2人迄今在押1個多月，是否交保，今晚是關鍵。不過因為吳、張二人涉及「最重貪汙罪」，外界普遍認為縱使可交保，交保金額一定也十分龐大。雖然吳只花790元買了1條大衛杜夫香菸。但因為他是整場國安私菸案與華航的聯繫人及實際下單訂購者，所以被以《貪污治罪條例》。

究竟，《貪污治罪條例》能罰多重？私菸案的香菸又算的上是「貪汙」嗎？

基本上所謂的「貪汙罪」主要都規定於《貪污治罪條例》。而《貪污治罪條例》中規範的「貪污」並不僅限於收受賄賂、竊占公物等，而擴大了「貪汙」的概念，所以私菸絕對算是貪汙。這次要討論的是：檢察官偵辦時使用《條例》中第四條第一項第四款：「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者。」？這條算的上是《條例》中罰得最重，可「處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金」

於21日爆發國安局利用華航總統專機私購數千條免稅香菸，並使用「五鬼搬運法」將五台公務車混於總統車隊內，藉機想載走菸品，被調查局收網查獲。其中少校吳、張兩人以「貪汙罪、逃漏稅、輸入私菸罪」等罪名被收押禁見。

所以私菸絕對是屬於「漏稅物品」，那「總統公務車隊」算的上「公用運輸工具」嗎？事實上「公用運輸工具」與「公共運輸工具」的定義不同，前者在判決書上的解釋較接近「公務上使用」的運輸工具；後者則是「一般人可以搭乘的」。不過目前使用此條文的判決仍非常少，所以法院究竟會如何審理除了民眾好奇外，法界也對這次的案件十分關注。

(中時電子報)