網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜後援會臉書）

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李佳芬代打現身豐原 紅、黑派大老齊出席力挺

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨拆掉鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金平的虛假面具，怒批兩人不服輸，在背後搞破壞，更暗批郭「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」，要大家用眼睛來檢驗郭的行動！網友一聽大讚顏清標此舉是仗義直言，郭根本是背後捅刀的兄弟！

台中縣山海屯聯誼會昨中午在豐原舉行秋節聯誼活動，顏清標致詞時，力挺國民黨總統參選人韓國瑜，並批國民黨總統初選結束，郭台銘輸了17%，但卻輸不起，還在蠢蠢欲動，他真的要看不下去了！顏更酸郭「有錢是他家的事啦！」，最重要的是立法委員，更重要的是中華民國的總統「要選韓國瑜」。顏舉手高喊「韓國瑜」，台下呼應「蒜凍」。

對於顏清標這番直言直語的表態，網友在粉專《韓國瑜後援會》臉書上紛紛大讚顏是「仗義直言」、「藍笑話～所言甚是！鍋就是輸不起！不甘願！不甘心！正港的生意人勢利眼」、「鍋王是民進黨的臥底，是來稿分裂的」、「愈來愈多人看不下去了」、「情義相挺，這樣的朋友，才是患難見真情的好朋友」、「郭某堂堂一個國際大公司董事長，卻自打嘴巴不守誠信，作踐自己臭了名譽！還與虎謀皮自我陶醉，真是可憐！可卑」、「『有錢是他家的事』，很多庶民看到鍋巴的做為，應該都會噴出這句話吧」！

(中時電子報)