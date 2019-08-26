昨天萬人包圍香港電台現場陷入混亂，有市民以粗口辱罵在場記者。有一名戴太陽眼鏡的中年女子聲稱被香港《明報》女記者推阻，向現場警員求助，女記者向該女子展示記者證後，該女子露出笑容靠近女記者，突然伸出舌頭舔舐女記者的相機鏡頭，並試圖咬鏡頭，被警員阻止。

香港東網報導，現場愈來愈混亂，該報女記者疑似被人從後用腳踢其右大腿近臀部位置，轉身看到一名戴太陽眼鏡的中年男示威者向她手指指，怒氣沖沖，女記者的背包更被人扯爛。一名女示威者衝向《明報》女記者，手持標語阻擋鏡頭，期間疑猛力推女記者的相機，導致相機撞向女記者的右眼。集會結束後，《明報》女記者自行到醫院求醫，並向警方報案。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，該批對記者使用暴力的示威者太狂躁變態，形容該名舔記者相機鏡頭的女示威者已失去常性，是自取其辱的行為。他促社會勿誤把報導事實的記者當成黑衣人，並應尊重記者採訪。

(中時 )