第12號颱風「楊柳」可能生成！中央氣象局預報員陳伊秀指出，位在菲律賓東方海面的低壓目前看來結構不錯，這兩天內有發展成熱帶性低氣壓甚至是颱風的可能，但由於太平洋高壓的影響，未來即使生成颱風也可能是通過菲律賓。吳德榮則分析，該熱帶擾動有發展成第12號颱風的機率，但各國系集模式模擬的路徑很分歧。

陳伊秀表示，此熱帶低壓有發展成颱的趨勢，昨（25）日發現其結構不錯，但究竟最快何時生成，因為範圍太廣，還很難說。目前看來生成熱帶低壓或者颱風後會通過菲律賓，屆時若有高壓影響，北抬的程度也到香港、海南島一帶。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說明，最新各國模式模擬顯示，該熱帶擾動大約在菲律賓東方海面，或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率；但太平洋高壓的強弱變化，會影響到其路徑走向。

陳伊秀提到，天氣方面，週三前受太平洋高壓影響，天氣很好，但週四到週末因為南邊水氣被帶上來，水氣會增加，南部、恆春半島和花東除午後的其他時間外也會下雨。

(中時電子報)