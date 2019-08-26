有示威者取下大陸國旗並肆意踐踏。（圖片翻攝自東網）

香港特區政府發言人今天（26日）凌晨0點47分就25日在葵青及荃灣等地區的示威活動作以下回應：

25日，在葵青及荃灣進行的遊行集會，雖然警方經與主辦方協商後已發出不反對通知書，但有示威者在遊行期間偏離原定路線，堵塞道路，與警方對峙，以磚塊、鐵枝等肆意襲擊警務人員，並向警車和警務人員多次投擲汽油彈，嚴重破壞社會安寧，對在場執法的警務人員和市民的人身安全構成極大的威脅。

有示威者在集會地點葵湧運動場取下國旗，並肆意踐踏，行為挑戰國家權威，亦涉嫌觸犯《國旗及國徽條例》。

晚上一批激進示威者以暴力破壞多間位於荃灣的商鋪，到場處理的警務人員一度被多名暴徒襲擊，在生命受到威脅的情況下曾向天鳴槍示警。之後激進示威者的暴力行動蔓延至深水埗、尖沙咀及紅隧九龍出入口等多個地點。

激進示威者升級的違法及暴力行為不但令人髮指，更將香港推向極為危險的邊緣，特區政府予以嚴厲譴責，警方亦會嚴正追究。特區政府呼籲廣大市民共同打擊暴力，維護法治，盡快恢復社會秩序。

此外，據香港東網報導，醫管局表示，截至昨晚11時半，荃葵青警民衝突共有22人受傷送院，其中1名男子情況嚴重，12名傷者情況穩定，另外有9人已出院。

(中時 )