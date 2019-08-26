高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，但與前鴻海董事長郭台銘和前立法院長王金平仍有整合問題。大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨出席活動時則高喊韓國瑜當選，還暗批郭台銘「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。對此，自由作家洛杉基直言，顏清標在藍營的「份量」，絕對跟陳菊在綠營的「份量」有的拚！他也提及，顏對南部政壇絕對有影響力，他若支持韓，郭王休想在南部討好。

韓國瑜取消昨天在台中競選行程，中午在豐原舉行的台中縣山海屯聯誼會秋節聯誼活動，則由李佳芬代夫出征，會中藍營台中紅、黑派民代齊聲力挺韓。顏清標致詞時暗批「郭台銘輸不起」，他說國民黨總統初選結果，韓贏了17％，但有人輸了不甘願，還在蠢蠢欲動，「喔...我說啊，歹性地快要凍未條，我說實在的」。他接著表示，大家要用眼睛來檢驗「言行不一」，「有錢是他家的事啦」，他重申，重要的是中華民國的總統「要選韓國瑜」。

對此，洛杉基在臉書指出，草根性極強的顏清標，竟然可以不帶一個髒字地修理這兩個國民黨背骨，還修理的體無完膚，令人折服。他提及，顏清標在藍營的「份量」，絕對跟陳菊在綠營的「份量」有的拚！但兩人不同之處在於，顏清標只想把他的宮廟搞好，沒想安插自己人進政壇，擴大勢力，但他對南部政壇絕對有影響力，若顏支持韓國瑜，郭王二人就休想在南部討好。

洛杉基認同顏清標所說的，一個是初選的逃兵，一個是初選的魯蛇，現在卻對初選贏的候選人韓國瑜說三道四，還認為自己在大選篤定會贏過韓國瑜。他說這不是公然羞辱參與初選投票的黨代表及一般民眾的智慧？難如果這些人在初選時投票支持韓國瑜，怎麼可能在大選時，投給一個初選的逃兵或魯蛇？「你們何德何能？你們的信心又從何而來？」

(中時電子報)