8月25日香港抗爭活動再升級，圖為示威者使用彈弓。(美聯社)

8月25日香港抗爭活動再升級，圖為示威者向警方揮舞美國國旗。(美聯社)

香港政府修訂《逃犯條例》引發多場示威活動，已變成游擊巷戰愈演愈烈。昨日香港荃灣發生的抗爭活動，有人用利器直插警員背部，為阻嚇示威者再行兇，至少三名警員拔出佩槍指嚇四周示威者，其中一人向天開槍示警，成為今次抗爭衝擊的「左輪第一槍」，事後香港警方在記者會表示別無選擇。

據《東網》報導，反修例的荃葵青遊行爆發激烈衝突，示威者偏離遊行路線在荃灣楊屋道一帶築成路障與警對峙，警方在多條區內道路發射催淚彈驅散。示威者夜後四散，過百人在眾安街一帶追打人數不多的防暴警員，警員退守並召援，有衝鋒車趕至亦被示威者包圍，打爛玻璃窗，有人用利器直插警員背部，為阻嚇示威者再行兇，至少三名警員拔出佩槍指嚇四周示威者，其中一人向天開槍示警，成為今次抗爭衝擊的「左輪第一槍」!

今日(26日)凌晨1時30分，警方就昨日(25日)示威遊行，引發連串衝突及警方一度開槍示警交代詳情。警察公共關係科高級警司余鎧均表示，昨晚(25日)7時40分，大批示威者在荃灣二陂坊壞破一間麻雀館，撬開店舖鐵閘，破壞舖內閉路電視，繼而打爛玻璃，並向舖內職員及顧客爆粗指罵及言語恐嚇。示威者其後在附近一帶娛樂場所、餐廳及店舖進行破壞，情況失控。

其後，新界南總區衝鋒隊多名警員駕乘衝鋒車趕至眾安街，被在場逾百名示威者包圍施襲，用硬物敲打警車，並使用鐵枝、木棍、金屬路牌向到場數名警員施襲，亦有人向警員擲磚及其他物品，在危急、生命受到威脅及別無選擇情況下，有6名警員拔槍戒備，其中一名警員向天鳴槍一響示警。

余鎧均表示，那一槍並無打中人，並認為該名開槍警員行為英勇克制；她又對示威者使用極端武力，批評他們的行為失去理智，予以最嚴厲譴責。

余又提到，示威者昨午在荃灣區堵塞多條道路，又用鐳射光線照射警務人員，並向警務人員投擲磚頭、硬物及汽油彈；警方其後施放催淚煙及出動水炮車制止示威者。晚上示威者轉到深水埗、尖沙咀、沙田及紅磡海底隧道等地方，有示威者亦於紅磡海底隧道破壞設施及以雜物設障礙物。

余指出，在昨日的示威活動驅散行動中，共有15名警員受傷。而警方共拘捕29名男子及7名女子，年齡介乎12歲至48歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。

對於記者追問有拔槍警員踢開一名跪在地上的示威者，余解釋那是「自然反應」，強調警員是為了保障自己及市民安全。記者亦有追問當時警員為何舉槍指向記者，余解釋，當時情況危急，亦有記者站在示威者與警方中間，警員難以分辨示威者還是記者。

(中時電子報)