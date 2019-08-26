網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

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藍營深陷分裂危機，鴻海創辦人郭台銘、和前立法院長王金平到現在還擺不平，而新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕挺韓態度曖昧，都讓外界擔憂國民黨又再陷入崩盤危機！但有網友認為，泛藍並未如外界所說的鬆動，就他們的理解，泛藍這次非常團結，挺韓的票還是很穩固。

網友wwwai007於批踢踢發文表示，「今天晚上和長輩們吃飯，討論到政治的時候，一位過去很崇拜郭台銘的阿姨，在總統大選這一戰，居然也認為郭台銘並不合適，因為跟中國關係太深，她一直都是泛藍選民，這次毫無疑問要投給韓國瑜。但是在我家吃飯的有泛綠的議員和立委，阿姨就不敢表達太多，不過她說泛藍選民是不可能投給沒有國民黨黨籍的候選人。反而是其他親綠的長輩在那邊知識藍才不會投韓國瑜。結論就是，韓國瑜不管怎麼爛，都不用太擔心像上次一樣，泛藍的選民不投他，泛藍的選民這次可是團結的很」!

而另一位網友chungrew回應，「說得很好，我認識一些軍公教退休的長輩，也是相當支持韓國瑜，因為她們在年金改革中損失慘重，夫妻兩個的話：一年差不多少了50萬左右。50萬耶！又不是1萬兩萬，因為利益受損而不支持小英，然後期待韓國瑜當選後，廢止年金改革，把整個退休金制度改回來。所以我去參加一個聯誼會的聚餐，27個人當中有25個人挺韓。講真的！泛藍票並沒有像版上說的，因為韓這樣那樣就鬆動了，還是很穩固的」！

(中時電子報)