星培經紀公司發聲明。(圖／翻攝自臉書)

知名YouTuber「Jasper星培」以遊戲實況影片走紅，近來影片內容更趨於生活化，頻道有66萬人訂閱，25日他在臉書爆料「我在飛機上差點成了小偷」故事，這段經歷引起熱議，網友更直言「不是差一點成為小偷，你已經是了」。

星培透露很猶豫要不要說出這件事，因為真的很羞愧，「但，我該對自己的行為負責」，他表示在搭飛機時，因為亂流把他從睡夢中晃醒，起來發現腳邊有個錢包，裡面還有5千多塊現金，他內心很糾結，「我要交給空服員嗎？還是我自己收下好了？」最後「貪婪」贏了，他把錢包收進來了。

過了半小時，星培發現前座旅客正在找錢包，他也很慌張，不知道怎麼跟對方解釋，「會不會以為我是扒手？我會不會被航警抓走？我很想還給先生，但好怕被當成小偷」，結果他還是開口了，向對方道歉，並解釋整個過程，而對方人很好的表示「反正東西找回來了，沒事」，不過他已羞愧到「很想跳下飛機」。

飛機抵達目的地後，星培刻意最後離開，空姐對他說「這位先生，你今天很幸運喔」，他也坦承自己真的很幸運，「謝謝大哥沒有告我侵佔，我知道也許在她眼裡，我是個小偷」，但他願意負責，並對空姐說：「如果有航警或是任何法律需求，我都願意配合」，他也要自己永遠記得這一天，「別讓貪婪再次支配我的行爲」。

星培的故事曝光後，立刻引起正反兩極討論，有粉絲表示「佩服你的勇氣，做了又承認自己錯誤已經很不容易」、「沒事，有歸還就好」，也有網友不領情，「不是差一點成為小偷，你已經是了！如果大哥沒有尋找他的包，我看你應該不會主動歸還吧」、「怕被報出來，只好先承認是吧」。

而他的經紀公司「狂人娛樂」隨後也發表聲明，若日後相關人員有任何異議之處，他們都願意協助及配合後續處置，「造成任何影響，再次致歉。」

(中時電子報)