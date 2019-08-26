蔡男與國中生小哲(化名)在107年2月間，在台中市西區某國中打籃球時認識，兩人互加臉書及Line好友後，相約於107 年2月上午7時許，在該國中的籃球場一起打籃球，中途蔡男邀約小哲去上廁所，兩人即步行至國中司令台後方之廁所。蔡男明知小哲就讀此國中，係未滿14歲之男子，竟於小哲上完廁所欲離去之際，擋住廁所門口，並對小哲說：「你小鳥很大」之後竟未經小哲同意，先拉開小哲之外褲及內褲，查看小哲之性器官後，把小哲拉進隔間廁所，以身體擋住隔間門及警鈴後，強行將小哲的褲子脫至腳踝處，一手握住小哲之性器抽動、一手觸碰小哲的屁股，又將自己之褲子脫至膝蓋處，強拉小哲之手觸摸蔡男的性器，並強抱小哲之頭部親吻蔡男之臉頰，期間長達10餘分鐘。小哲強裝鎮定並藉口要出去打球，蔡男始讓小哲離開廁所，並要小哲在籃球場等待。小哲離開廁所後，因受到驚嚇而感到害怕，立即離開學校返家，小哲因受到打擊便向同學吐露自己被性騷擾的經過，經同學轉告導師，導師立刻報警，蔡男隨被檢察官起訴。台中地院判刑有期徒刑壹年拾月。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應依小哲所受的精神打擊等付賠償義務。

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(中時電子報)