《人民日報》海外版：美國給了亂港分子多少「賞金」？（官網截圖）

《人民日報》海外版今天在頭版「望海樓」專欄，刊出一名署名文章稱，在暴力亂港分子的衝擊下，港人最為珍視的法治和自由被踐踏得「一地雞毛」。美國反華勢力作為幕後黑手，不但台面上搖旗助陣說三道四，而且私底下出錢出力出謀劃策。質疑美國給了亂港分子多少「賞金」？

這篇評論文章作者是任成琦，《人民日報》海外版港澳台部副主任、主任記者。文章引述香港《大公報》調查，充當反修例急先鋒的團體「香港人權監察」，自1995年開始接受美國國家民主基金會（NED）撥款，多年來合共達1500多萬港元。據香港《文匯報》報導，自1995年起至2015年初，NED通過其下屬機構資助香港的反對派組織，累計資助總額超過395萬美元。2018年，NED對外公開的數據顯示，在對所有國家的撥款中，中國居首位，達650萬美元！

這些數字僅是冰山一角，因為該基金會的大多數支出「過於敏感」並不公開。NED號稱是非政府組織，但與美國國會和情報單位有千絲萬縷的聯繫，是多起「顏色革命」的幕後推手，這已是眾所周知的事實。縱觀香港近年來的遊行示威，查閱反對派的公開足跡，可以發現NED都扮演了極不光彩的角色。比如，李柱銘、羅冠聰等反對派5月跑到美國，在NED參加論壇研討併發表煽動性演講，乞求干預香港修例。當時，NED亞洲項目負責人毫不遮掩地對羅冠聰說，從2014年到2017年，每年我都會問同一個問題——我們能為你做什麼，我們該怎樣幫助你們？此後香港事態果然升級，遊行轉為暴力愈演愈烈。

文章諷刺，在暴力亂港如火如荼之際，羅冠聰卻悄然飛往美國，開始他的耶魯學習生活。有網友一語道破，這是「去美國主子那裡邀功封賞了」。美國為了遂行干涉策略可是多管齊下，對亂港分子和反對派既有真金白銀的投入，也提供所謂外交和輿論支持，以及其他各種好處。比如通過留學操作解決其後顧之憂，不定期邀請赴美增加國際曝光率，赴港時接見為他們「加油打氣」等等。總起來說，出手大方，花費的資金、投入的資源真是不菲。

文章表示，重賞之下，必有「勇夫」。從「佔中三醜」到如今的「禍港四人幫」，擅長內外勾連告洋狀，鼓動暴力禍港亂港。例如，「維基解密」證實，香港壹傳媒集團主席黎智英是反對派的「超級金主」，是美國與香港某些勢力的中間人。他在這次反修例中出錢出力，衝鋒在前。正是在有背景大佬的資助、支持和帶動下，激進分子圍攻立法會、中聯辦和警署，毆打警察、路人乃至媒體記者，祭出燃燒彈、火焰推車和爆炸物，類似的暴力行徑不斷升級，直到出現恐怖主義的苗頭。

文章認為，某種程度上正是美國一些機構的資助豢養了激進分子，正是美國一些人的慫恿助長了暴力亂港的勢頭。就此而言，當前的暴力亂港局面美國「功不可沒」，也正中其下懷。德國《商報》網站近日發表文章認為，美國在敦促香港和北京保持克制的同時，自己卻通過建議、行動和金錢來煽動衝突。其實這種偽善早就被打臉。NED曾信誓旦旦地否認自己插手香港事務，但隨即「維基解密」就公佈密電證據顯示，美國國務院、NED資助了香港「佔中」遊行。

文章引述美國總統林肯的名言，「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人」。通過金錢資助順藤摸瓜，不難發現基於利益的亂港共謀。香港近期的暴力活動是美方的一個「作品」，這個判斷有堅實的事實支撐和邏輯支撐。而美方投入了許多資源和精力持續在「經營」香港，背後的小算盤也不難猜，那就是獲取跟中國博弈的籌碼，說到底，無非是想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩，進而牽制或者遏制中國的發展。

文章最後奉勸美方，莫打錯算盤。中方維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，維護香港繁榮穩定的決心堅定不移，堅決反對外部勢力干預的態度堅定不移。香港是中國的香港，中國政府絕不容許任何外部勢力插手香港事務，更不容許任何外國勢力搞亂香港。美方應當恪守國際法和國際關係基本準則，立即與各種反中亂港分子劃清界限，停止向違法暴力分子發出錯誤信號，趁早收回在香港伸出的黑手，不要在錯誤的道路上越走越遠！

(中時 )