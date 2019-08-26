觀光局花300萬請旅美設計師江孟芝設計「國立集集美術館彩繪列車」卻頻出包。被人發現車廂內的石虎長得像花豹。對此，江孟芝開直播承認，石虎是買圖庫的，但她設計的是石虎，不是豹。但石虎圖的原作者回答，自己是畫的是「花豹」沒錯。
面對質疑，江孟芝解釋，是她把石虎簡化設計、化成Q版，才讓外貌不夠明顯，但被網友打臉，因為石虎圖案長得跟知名圖庫裡的超級像。之後，江孟芝才開臉書直播道歉，坦承自己是從shutterstock買的，強調沒有抄襲問題，設計前有做功課，是輸入石虎的英文是 「Leopard cat」所以出現的圖案是石虎沒錯，且圖雖然是買的，但設計的人是她。
江孟芝到圖庫買圖，一張圖片僅約台幣300元左右，並聲稱她設計的是石虎的簡化樣態。但石虎圖的俄羅斯原作者Катя Молодцова則在臉書留言，「哇！我從沒想過我的插圖會上這種新聞，然後是的，我當初畫這個插圖，牠就是一隻花豹，不是石虎。」
(中時電子報)
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