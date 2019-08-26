赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）交換的21歲台灣大學生賴致愷（Chih-Kai Lai）疑似失蹤逾7天。

美國阿拉巴馬當地媒體WSFA、The Auburn Plainsman 21日報導，賴致愷7月24日抵達奧本大學電腦科學系展開交換學生生活後，本月19日本該出席一堂課程卻缺課，被奧本大學台灣學生會學生舉報失蹤。

Auburn University student from Taiwan reported missinghttps://t.co/F514D46aM8 pic.twitter.com/ux3KZLCHDD — WSFA 12 News (@wsfa12news) August 21, 2019

當地警方說，賴致愷17日還有和一名家人聯繫。另外警方調閱監視器，發現他18日還有出現在當地一家餐廳。警方表示，目前沒有跡象顯示賴致愷遭暴力對待或謀殺。

賴致愷疑似是台北科技大學資訊工程系學生，《世界日報》25日報導，該生目前透過3+2雙聯學位課程赴奧本大學就讀，開學首日就持續缺課，指導教授發覺有異，才委請台灣同學會學生前往宿舍查看，發現賴致愷的行李都還放在宿舍裡，但未見人影。目前校方、警方、以及有關單位仍在尋找他的下落。

(中時電子報)