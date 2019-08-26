時下許多男女都會到酒吧或夜店小酌放鬆，但有一名大陸男網友，分享自己在酒吧被妹子搭訕的經歷，背後真相引起網友熱烈討論。

男子婉拒陌生女約炮後才知，原來對方是女友的親妹妹，主動搭訕是對他的「感情測驗」。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

這名網友在「微信」寫道，日前某晚獨自到酒吧打發時間，突然有位不認識的女生主動向他打招呼，兩人之後便坐在一起喝酒聊天，不料聊到後來，對方卻主動提出「想一起過夜」要求，讓他直接應反應：「難道這是約炮嗎？」。

因原PO已有女友，且自己只是到酒吧打發時間，對於突如其來的艷遇，並不是他到酒吧的目的，於是婉拒了女子，然後馬上離開酒吧。

原PO回到家中後，手機立即收到女友傳來的訊息，內容寫著：「我就知道可以相信你！」。原來那名主動搭訕約炮的女子，就是女友的親妹妹，搭訕只不過是對他的「感情測驗」。

許多網友看到貼文紛紛表示「女友心機也太重了吧」、「難為原PO了」。另有網友打趣說「妹妹長得應該不怎麼樣吧！」、「接下來應該是姊妹丼」、「搞不好妹妹是想假戲真做」。

(中時電子報)