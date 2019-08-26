7旬翁推落7旬妻再輕生，老翁尋獲時已成冰冷遺體。(蔡依珍翻攝)

長照悲劇再添一樁！77歲彭姓老翁因不忍妻子被失智和行動不便所苦，26日凌晨推著坐輪椅的愛妻外出散步，疑將妻子推落水圳後再跳下輕生，早就察覺不對勁遠遠跟在身後的兒子見狀連忙衝上前將媽媽救回，但爸爸已不見身影，4個小時後已成冰冷遺體。

中路消防分隊26日凌晨3點多接獲警方轉報，稱有民眾掉進桃園大圳，警消獲報到場發現76歲葉姓老嫗已被兒子救起，意識清楚僅頭部撕裂傷，緊急送醫急救，但77歲彭姓老翁已不見蹤影。

彭兒向警方透露，葉姓母親罹患失智者又行動不便，父親不忍母親受苦、近來鬱鬱寡歡，他擔心會有意外，26日凌晨3點多發現父親推著母親外出晨運，暗地遠遠地跟在身後，沒想到竟親眼見到父親把母親推落水溝，連忙衝上前救母，但救上來後父親已不見蹤影。

警方連忙調閱附近監視器，發現彭翁並未離開現場，研判他恐已跳下水溝，連忙沿著桃園大圳搜索，並通知下游、大竹消防分隊幫忙協尋，直到7點多終於在3公里外水圳尋獲失去生命跡象的彭翁，讓家屬難過不已。

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