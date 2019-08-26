長照悲劇再添一樁！77歲彭姓老翁因不忍妻子被失智和行動不便所苦，26日凌晨推著坐輪椅的愛妻外出散步，疑將妻子推落水圳後再跳下輕生，早就察覺不對勁遠遠跟在身後的兒子見狀連忙衝上前將媽媽救回，但爸爸已不見身影，4個小時後已成冰冷遺體。
中路消防分隊26日凌晨3點多接獲警方轉報，稱有民眾掉進桃園大圳，警消獲報到場發現76歲葉姓老嫗已被兒子救起，意識清楚僅頭部撕裂傷，緊急送醫急救，但77歲彭姓老翁已不見蹤影。
彭兒向警方透露，葉姓母親罹患失智者又行動不便，父親不忍母親受苦、近來鬱鬱寡歡，他擔心會有意外，26日凌晨3點多發現父親推著母親外出晨運，暗地遠遠地跟在身後，沒想到竟親眼見到父親把母親推落水溝，連忙衝上前救母，但救上來後父親已不見蹤影。
警方連忙調閱附近監視器，發現彭翁並未離開現場，研判他恐已跳下水溝，連忙沿著桃園大圳搜索，並通知下游、大竹消防分隊幫忙協尋，直到7點多終於在3公里外水圳尋獲失去生命跡象的彭翁，讓家屬難過不已。
★長照服務需求請撥衛福部1966長照服務專線。中時電子報關心您
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。