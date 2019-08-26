新球季即將執教上季總冠軍賽MVP里歐納德的快艇總教練瑞弗斯，接受《波士頓環球報》訪問表示，里歐納德讓他想起昔日的賈奈特，「從長遠角度來看，里歐納德很多方面讓我想起賈奈特，他就像沉默版KG，是個以身作則的領袖人物。」

「怎麼使用里歐納德，我還沒有頭緒，我的工作是先了解他，看他怎麼打球，怎麼讓他更好，也讓球隊變好，」瑞弗斯說，「我們有很多傢伙適合跟里歐納德打球，像是路威廉斯、貝弗利、哈瑞爾等人，我喜歡目前這個團隊與建隊方式。」

瑞弗斯強調，球隊在每個球季都需鎖定一個追趕目標，卻沒透露自己打算在新球季設定追趕哪隊，「作為冠軍隊相當精疲力盡，因為他們贏得夠多，一直被人從後追趕，像在2008年我們追趕活塞，然後是湖人，到了上季變成勇士。」

就連瑞弗斯領軍的快艇，也是下季其他球隊追趕的對象，「這很開放，不僅是我們，包含湖人、勇士、塞爾提克等隊也是，很顯然我們會被追趕，這是個好現象，也告訴我們為何每晚必須做好準備，從長遠來看，我們必須努力挺住。」

(中時電子報)