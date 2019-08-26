新北市淡水區今天凌晨傳出槍響。淡水民權路一間網路直播工作室，凌晨一點多時遭兩名男子持槍，對著門口及休旅車當街連開5槍，事發當時工作室內並沒人在，因此沒有造成任何人傷亡，警方獲報後趕往現場，發現民宅鐵門、門口一輛休旅車上，總共發現5個彈孔，經過搜查，在地面上撿起5枚制式90手槍彈殼。

據了解，遭開槍時，淡水區民權路這間網路直播工作室並無任何商品，僅有桌椅。附近鄰居表示，現場並無打鬥、爭吵聲，聽到第1聲槍聲大響後，隨即接連聽到4槍響，等到事態平靜才趕往前看，卻沒看到任何人等。

警方事後調閱監視器，發現開槍歹徒有兩人，開完槍後迅速逃逸。報案民眾表示，當時聽到疑似放鞭炮的聲音，因此出門查看，但是並未發現異狀，值到看到休旅車上的彈孔，才發現疑似遭人開槍。

警方事後傳喚屋主前往警局釐清開槍原因，但屋主低調的表示有可能是債務糾紛引起，並不願多做說明。經警方調閱監視器，目前已將掌握開槍嫌犯犯案車牌，並出動警力進行追緝偵辦中。

(中時電子報)