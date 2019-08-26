寒舍艾麗〈La Farfalla〉餐廳新菜單上的〈黑松露朝鮮薊蘑菇手工貓耳朵義大利麵〉，滋味濃郁、手工貓耳朵麵的口感aldnete。（圖／姚舜）

寒舍艾麗〈La Farfalla〉餐廳新菜單上的〈佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵〉，將炒好的寬帶麵放入義大利最古老的佩克里諾(Pecorino)起司輪中，利用麵體的溫度融化乳酪，故滋味更香濃。〈圖／姚舜）

義式酥炸海鮮是義大利的Street Food，如今在寒舍艾麗酒店〈La Farfalla〉餐廳也以嘗到。（圖／姚舜）

寒舍集團義大利籍西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo（左），來台10多年，深諳國人餐飲吃食口味偏好。（圖／姚舜）

不是所有人都喜歡All you can eat吃到飽的Buffet餐廳！也不是所有吃到飽Buffet餐廳都能一定天天食客盈門！

為了符合飯店定位與客層屬性需求，位在台北信義區的寒舍艾麗酒店決定將館內〈La Farfalla〉義大利餐廳重新定位，從過去的Semi-buffet半自助餐廳轉型升級為A la carte單點餐廳，並自9月1日起重新出發，標榜菜色與服務同步升級，寒舍集團義大大籍西餐廚藝總監葉博喬（Giorgio Pappalardo）領軍設計的全新菜單，除將食材成本提高、引進正統義大利食材入饌，更將義國經典的老味道、好味道與媽媽味，列入餐廳轉型後初登場的菜單上。過去到〈La Farfalla〉是吃到「飽」，如今則是可以吃到「寶」。

菜式多樣、自由取食，且不限量，使得吃到飽自家餐廳廣受歡迎，加上Buffet可以「從早賣到晚」、供餐的餐期多，所以自助餐通常也是觀光飯店館內營業額最高的餐廳。只要有足夠空間，企業集團投資經營飯店，也都會盡量想辦法在館內開設Buffet自助餐廳。

不過，Buffet自助餐雖然「吃得過癮」，但論食物菜餚檔次、服務品質，以及用餐體驗，其實是無法與提供單點（a la carte）或套餐（set menu)的餐廳並論的。畢竟，一個拚的是「量」，一個攻的是「質」，食客或吃貨也都清楚知道。但多數人都難敵「吃到飽」的「感召」。

寒舍艾麗決定將擁有空中花園景觀的〈La Farfalla〉從semi-buffet半自助餐廳轉型為單點餐廳，一方面傳遞更精緻細膩的服務，讓客人享有更Fine的用餐體驗，另一個原因是義大利籍的Giorgio Pappalardo 轉換跑道來到寒舍集團擔任西餐廚藝總監，原本就是義大利餐廳的〈La Farfalla〉自然如虎添翼，可借重其專擅一舉拉高菜餚品質，並讓客人品嘗更道地的義大利美餚。

9／1日起到寒舍艾麗酒店〈La Farfalla〉餐廳消費，可以嘗到堆疊著不同食李的各式〈Bruschetta普切塔麵包〉』。（圖／姚舜）

為提升客人用餐體驗，寒舍艾麗〈La Farfalla〉餐廳一次提供多種不同的義大利橄欖油和酒醋與奶油，讓客人自由選擇搭配麵包。（圖／姚舜）

在加入寒舍集團前，Giorgio是安琪餐飲集團(Angies F＆B Group) 共同創辦人暨總監，由他主持的〈Osteria by Angie〉義大利餐廳是台北城中許多時尚男女與品味人士飲宴聚會熱門去處，美國美食網站（The Daily Meal）更曾將〈Osteria〉評為「亞洲最佳101家餐廳」之一。如今Giorgio從獨立經營的餐飲集團投身加入旗下有多家飯店的寒舍集團，資源更多、揮灑空間也更寬廣。而寒舍艾麗的〈La Farfalla〉餐廳等同Giorgio在台首次加入觀光飯店集團的起手式，

〈La Farfalla〉首度轉型升級，可歸納出幾個重點：

這一大份拚盤中有義大利風乾火腿、肉腸、布拉塔(Burrata)起司、碳烤蔬菜、新鮮黑松露，以及義式醃菜和 義式「小料理」（Cicchetti），非常豐盛。（圖／姚舜）

1.鑑於姿采萬千的開胃前是義大利廳的集客賣點，〈La Farfalla〉大幅增加開胃前菜的品項，占整個菜單的1／3。其中冷肉、醃菜、起司讓人見獵心喜。

沾上起司蛋液和麵衣酥炸的〈米蘭式盤克夏豬排〉，料理前必須將豬里肌拍得扁扁得，所以有人又將這種豬排稱為「大象耳朵」。（圖／姚舜）

2.各種造型的義大利Pasta，都是廚師在現場用杜蘭麥粉現做，並在麵案區讓客人指定選擇，每款麵食口感都非常aldente。

寒舍艾麗酒店〈La Farfalla〉餐廳升級後，所有義大利麵都是廚師現場製作，客人可以看到過程。（圖／姚舜）

3.增加現場桌邊服務，除了諸如〈佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵〉 等菜式是在客人面前拌炒，並有甜點車與油醋車，讓食客選擇餐後糕點和各種麵包沾食用的橄欖油與紅酒醋。

4.按義大利人傳統吃食習慣，多數單點主菜的份量都不小，可供兩人共食分享，Giorgio設計還特別設計了派對分享餐，可讓2人以上分享。

寒舍艾麗〈La Farfalla〉餐廳新菜單上的〈佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵〉，將炒好的寬帶麵放入義大利最古老的佩克里諾(Pecorino)起司輪中，廚師在桌邊拌炒時會用用夾子刮下乳酪使其加速融化在麵體中。（圖／姚舜）

位在寒舍艾麗酒店6樓的〈LA FARFALL〉餐廳是一高樓花園景觀餐廳，臨窗座位可以欣賞花園景致。（圖／姚舜）

寒舍艾麗〈La Farfalla〉餐廳新菜單上的〈黑松露朝鮮薊蘑菇手工貓耳朵義大利麵〉，滋味濃郁、手工貓耳朵麵的口感aldnete。（圖／姚舜）

寒舍艾麗酒店的〈La Farfalla〉餐廳轉型升級，並增加了許多桌邊服務。（圖／姚舜）

寒舍艾麗La Farfalla餐廳全新義大利菜式〈北海道干貝薩丁尼亞魚卵天使麵〉，形色華麗繽紛，在義大利風乾鮪魚卵與台灣烏魚子提味下，味道非常誘人。（ 圖／姚舜）

5.沒有過度複雜與矯柔造作的盤飾，而是秉「用好材料作好味道」的料理邏輯出菜，舉凡開胃拼盤中的〈義大利獵人臘腸〉、〈古拉泰勒火腿〉、〈帕瑪森起司〉與〈卡喬塔起司〉，還有主菜類的〈北海道干貝薩丁尼亞魚卵天使麵〉、〈米蘭式盤克夏豬排〉，以及〈慢煮爐烤盤克夏豬膝〉，都是實吃、好吃的老味道與好味道，值得推介。

〈慢煮爐烤豬膝〉是將帶骨豬膝先以義式辛香料Sous-Vide慢煮後，再以慢火爐烤，成菜後肉質腴爛，入味至極。（圖／姚舜）

寒舍艾麗酒店〈La Farfalla〉餐廳引進了義大利手工製麵機，可以現場製作各式造型的義大利麵。（圖／姚舜）

寒舍艾麗酒〈La Farfalla〉義大利餐廳9／1日由Semi-buffet半自助餐廳轉型為a la carte單點餐廳，仍保留開放式廚房。（圖／姚舜）

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