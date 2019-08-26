不是所有人都喜歡All you can eat吃到飽的Buffet餐廳！也不是所有吃到飽Buffet餐廳都能一定天天食客盈門！
為了符合飯店定位與客層屬性需求，位在台北信義區的寒舍艾麗酒店決定將館內〈La Farfalla〉義大利餐廳重新定位，從過去的Semi-buffet半自助餐廳轉型升級為A la carte單點餐廳，並自9月1日起重新出發，標榜菜色與服務同步升級，寒舍集團義大大籍西餐廚藝總監葉博喬（Giorgio Pappalardo）領軍設計的全新菜單，除將食材成本提高、引進正統義大利食材入饌，更將義國經典的老味道、好味道與媽媽味，列入餐廳轉型後初登場的菜單上。過去到〈La Farfalla〉是吃到「飽」，如今則是可以吃到「寶」。
菜式多樣、自由取食，且不限量，使得吃到飽自家餐廳廣受歡迎，加上Buffet可以「從早賣到晚」、供餐的餐期多，所以自助餐通常也是觀光飯店館內營業額最高的餐廳。只要有足夠空間，企業集團投資經營飯店，也都會盡量想辦法在館內開設Buffet自助餐廳。
不過，Buffet自助餐雖然「吃得過癮」，但論食物菜餚檔次、服務品質，以及用餐體驗，其實是無法與提供單點（a la carte）或套餐（set menu)的餐廳並論的。畢竟，一個拚的是「量」，一個攻的是「質」，食客或吃貨也都清楚知道。但多數人都難敵「吃到飽」的「感召」。
寒舍艾麗決定將擁有空中花園景觀的〈La Farfalla〉從semi-buffet半自助餐廳轉型為單點餐廳，一方面傳遞更精緻細膩的服務，讓客人享有更Fine的用餐體驗，另一個原因是義大利籍的Giorgio Pappalardo 轉換跑道來到寒舍集團擔任西餐廚藝總監，原本就是義大利餐廳的〈La Farfalla〉自然如虎添翼，可借重其專擅一舉拉高菜餚品質，並讓客人品嘗更道地的義大利美餚。
在加入寒舍集團前，Giorgio是安琪餐飲集團(Angies F＆B Group) 共同創辦人暨總監，由他主持的〈Osteria by Angie〉義大利餐廳是台北城中許多時尚男女與品味人士飲宴聚會熱門去處，美國美食網站（The Daily Meal）更曾將〈Osteria〉評為「亞洲最佳101家餐廳」之一。如今Giorgio從獨立經營的餐飲集團投身加入旗下有多家飯店的寒舍集團，資源更多、揮灑空間也更寬廣。而寒舍艾麗的〈La Farfalla〉餐廳等同Giorgio在台首次加入觀光飯店集團的起手式，
〈La Farfalla〉首度轉型升級，可歸納出幾個重點：
1.鑑於姿采萬千的開胃前是義大利廳的集客賣點，〈La Farfalla〉大幅增加開胃前菜的品項，占整個菜單的1／3。其中冷肉、醃菜、起司讓人見獵心喜。
2.各種造型的義大利Pasta，都是廚師在現場用杜蘭麥粉現做，並在麵案區讓客人指定選擇，每款麵食口感都非常aldente。
3.增加現場桌邊服務，除了諸如〈佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵〉 等菜式是在客人面前拌炒，並有甜點車與油醋車，讓食客選擇餐後糕點和各種麵包沾食用的橄欖油與紅酒醋。
4.按義大利人傳統吃食習慣，多數單點主菜的份量都不小，可供兩人共食分享，Giorgio設計還特別設計了派對分享餐，可讓2人以上分享。
5.沒有過度複雜與矯柔造作的盤飾，而是秉「用好材料作好味道」的料理邏輯出菜，舉凡開胃拼盤中的〈義大利獵人臘腸〉、〈古拉泰勒火腿〉、〈帕瑪森起司〉與〈卡喬塔起司〉，還有主菜類的〈北海道干貝薩丁尼亞魚卵天使麵〉、〈米蘭式盤克夏豬排〉，以及〈慢煮爐烤盤克夏豬膝〉，都是實吃、好吃的老味道與好味道，值得推介。
(工商 )
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