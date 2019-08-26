2020總統大選，民進黨確定派出總統蔡英文角逐連任，國民黨則由高雄市長韓國瑜參選。有名自稱中立選民的網友就外交、經濟等五方面對兩人進行分析，該文章也引發諸多網友議論。

蔡英文2016挾著超高聲望入主總統府，民進黨也在立法院拿下多數席次，達成完全執政。蔡政府執政後不僅兩岸關係不佳，許多政策也不得民心，使她的連任之路充滿挑戰。然而，蔡曾表示，台灣社會各界也大概都可以感受到，政府執政確實有讓台灣往前走，而且人民也都感受到了，所以蔡英文團隊對選舉及連任是有信心的。

有名自稱中壢選民的網友ppp123在PTT發文，並對韓國瑜以及蔡英文兩人進行分析，包括學歷、英文、政策執行力、外交、經濟五方面，不過該網友認為這五項蔡英文都贏過韓國瑜。他說單論一個中立選民的看法，他相信很多人想法跟他一樣，韓國瑜大概就只能到立委的高度，硬要他做市長，做總統，結局都是無言。

這番言論引來網友議論，有網友認為「蔡英文執政三年，年輕人一樣低薪、蔡英文執政三年，年輕人一樣望著高房價搖頭歎息、蔡英文執政三年，年輕人一樣看著高物價唉聲嘆氣」、「前兩項蔡勝沒錯，後面蔡根本就亂搞」、「寧願投韓！蔡再當四年不敢想像」、「蔡只有高雄市議員的高度」。但也有網友認為「經濟外交亂搞？可以請問有更好的方法嗎？」、「原來凍結房價、經濟成長、薪資提高是亂搞？」、「蔡英文全面輾壓」。

(中時電子報)