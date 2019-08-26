國民黨新竹市下屆立委參選人鄭正鈐。（陳育賢攝）

國民黨新竹市下屆立委人選在再三細選後，最終以「徵召式民調」作為徵召人選參考，最後一刻黨中央提名現任市議員鄭正鈐2度披掛出征，目前國民黨總統人選已大勢底定，氣勢正高，如何運用此士氣團結藍營，搶攻中間選票，正是鄭正鈐團隊積極整合的方向。

國民黨因已在新竹市失去多屆唯一一席的立委席次，因此將竹市列為艱困選區，原本因黨內有多位優秀人選都有意參選，黨中央原也有意以初選方式決定人選。

但包括黨部主委呂學樟等都希望尋求最高團結，且不傷和氣的方式找到最佳勝選的候選人，在議長許修睿的提議下連署共同建議黨中央改以徵召方式產生人選，最後因此決定徵召鄭正鈐上陣。

現任市議員鄭正鈐，已擔任過5屆市議員，擁有政大外交系與政大東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士學位，是目前新竹市有意參選下屆立委的人選之中學歷最高者，此次他要與昔日新竹中學的同班同學、民進黨鄭宏輝廝殺，爭取唯一一席立委席次，地方人士都已搬好板凳，觀看這場少見且精彩的大戲。

鄭正鈐指出，這些日子他不斷的為家鄉努力，哪裡需要就在哪裡看得見他，不論周末、颱風假、三節、清晨或深夜，他是隨時待命，友人曾笑他傻，說他這樣比去上班還累、壓力又大，但他認為，新竹是自己的家鄉、摯愛，他打從心底希望能將新竹的美好延續，為大家做更多的事。

鄭正鈐同時也打出首波政見，包括檢討現今托育制度，打造安心的托育環境；持續推動法稅改革，讓政府還稅於民；力促市府改善交通問題，解決天天苦於車陣；督促政府加速以核養綠之能源政策，給下一代更美好的環境；關注政府長照政策發展，讓每位長者都能安心養老；支持新竹智慧城市建設，讓科技落實在便民生活上。

(中時 )