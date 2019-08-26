國民黨立委黃昭順角逐高雄市第三選區（楠梓、左營），她過去以來，傾聽民眾的聲音與需要，勇於挑戰權威，為民喉舌。

在今年5月的國民黨立委黨內初選，黃昭順以些微差距擊敗同志張顯耀、高雄市議員陳麗珍，以及學界出身的孫健萍。可見民眾願意把棒子交給她，讓她扛下高雄市第三選區的重任，挑戰民進黨立委劉世芳。

黃昭順是國民黨老將，擔任過多屆立法委員，以及行政院婦女權益促進委員會委員。她熟悉各項法案，包含觀光、經濟、保母制度、長照等議題。以她25日出席南部供佛齋僧護僧護國祈福大法會為例，對於宗教團體法，就勇敢提出與行政院副院長陳其邁不同的意見，可見其做事的態度。

對於民眾的需求，黃昭順總是放在心上，以今年6月在大樹區舉辦的「高屏地區防災緊急備援井網規劃成果說明會」而言，水利署規畫在高屏溪右岸開鑿10口深水井，地點選在大樹區興田、溪埔里，當地民眾反對。儘管這並非她的選區，但她仍記得選民的寄託，到場聲援民眾。

第三選區這場硬仗，藍綠比在楠梓、左營區約五五波，但黃昭順認為，唯有團結藍軍，獲得多數選民的認同，才有機會在2020年大選獲勝。

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(旺報 )