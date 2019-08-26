已有初始戰力 陸無人神盾艦下水 09:212019/08/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 JARI攻擊型無人艇已下水，並據稱形成初始戰力。（中國船舶工業總公司） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國船舶工業總公司宣佈，「JARI」新型多用途攻擊無人艇已下水。據稱它重20噸，是世上最小的神盾艦，並已形成初始戰力。 據新浪軍事報導，「JARI」是由中船重工第716研究所，還有第702研究所聯手打造。 (中時電子報) #初始戰力 #無人戰艦 #神盾 #中國大陸 #JARI 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸傳將在台灣南北各部署4艘071艦 13:002019/08/14 軍事 5分鐘深潛千米 陸造水下飛潛航器 09:382019/08/16 軍事 5年10艘 美要打造世界最大無人艦 07:442019/08/18 軍事 比航母更重要！陸075艦就快下水了 09:442019/08/22 軍事 看需求 陸航母不必和老美比艦載機 15:332019/08/24 軍事 軍事熱門新聞 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 - 軍事 美軍士兵在韓國試乘T-80U主戰車 - 軍事 永和警衛室內衛主任林國欽少將隱瞞購菸 將調回軍 - 軍事 北韓測試「超大型」多管火箭 - 軍事 看需求 陸航母不必和老美比艦載機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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