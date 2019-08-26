中國船舶工業總公司宣佈，「JARI」新型多用途攻擊無人艇已下水。據稱它重20噸，是世上最小的神盾艦，並已形成初始戰力。

據新浪軍事報導，「JARI」是由中船重工第716研究所，還有第702研究所聯手打造。

(中時電子報)