白鹿颱風來襲，行政院長蘇貞昌在中央災害應變中心視察，突然「抽考」6個停班、課縣市首長，但連線不上澎湖縣長賴峰偉，當場震怒。（趙雙傑攝）

行政院長蘇貞昌24日「突擊」打視訊電話給高雄市長韓國瑜了解颱風防災準備狀況，幕僚告知蘇「市長在開會」，蘇揆說「你告訴他院長要打電話給他」，並接連對韓「隨堂考」。有藍營議員質疑，過去沒聽過行政院長會在颱風來襲視訊各縣市首長，若比照蘇揆的模式，上一次利奇馬颱風襲台，桃園市長鄭文燦人還遠在日本，怎麼就不見蘇貞昌視訊找人呢？

行政院長蘇貞昌24日緊盯全台防颱，突然加碼突襲抽考各縣市首長，視訊連線韓國瑜時，一連出了四考題，氣氛像是特別抽考高雄市長一樣。未料蘇揆竟搞烏龍問「三民撤離了嗎？」不知是口誤，還是搞不清楚狀況。由於三民區在高雄市區，機關學校眾多，交通發達，高雄車站也位於此區。網友酸爆「如果院長要韓市長遷離三民區，我想應該整個高雄都要遷離了。」

桃園市長鄭文燦在日本出差，不過由於出訪的時間，正值颱風「利奇馬」（Lekima）襲台，被議員詹江村質疑，若換成是韓國瑜這麼做會怎樣?對此，鄭文燦當時回應，雖然訪日時颱風過境，但市府都有做完整準備。

詹江村說，以前從來沒聽過颱風來襲時，行政院長會打電話給各行政首長，這個不但沒有意義，而且會妨礙到救災進行。上次利其馬颱風來時，鄭文燦人還在日本耶!蘇貞昌怎麼沒有跟鄭文燦視訊一下?

《中天新聞》也報導，鄭文燦利其馬颱風來襲時，在日本大啖居酒屋，手拿酒杯笑開懷。議員黃敬平也爆料，鄭文燦在居酒屋和藍綠議員暢談一兩小時，還續攤。黃敬平也質疑，一樣是颱風天，怎麼就不見蘇貞昌要視訊找人，根本兩套標準。

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20190825中天新聞 蘇查韓防颱？ 藍：利奇馬來 鄭文燦訪日不視訊？

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(中時電子報)