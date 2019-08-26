民進黨雲林縣第2選區立委參選人劉建國將挑戰4連霸，遇到國民黨的現任雲林縣副縣長謝淑亞，兩人都是政壇老將，劉基層實力雄厚，但仍不敢掉以輕心，近日趁立法院休會期間，更加緊走基層，為鄉親力爭各項風災救助。

劉建國從基層的斗六市民代掘起，歷經雲林縣議員的洗禮，第一次選立委雖敗選，但是因對手親友涉及賄選，最後被判當選無效而進行補選，以壓倒性補選選軍國會，接連兩屆立委都所向披靡，無人能出其右，已經擔任3屆立委。

劉建國組成「好央甲團隊」，串聯地方鄉鎮市民代及議員等，以綿密的組織耕基層，幾乎隨扣隨到，受到不少好評，也因而奠定穩固的基礎，支持者凝聚力非常強，成為選戰的螞蟻雄兵。

不過，此次國民黨徵召謝淑亞出征，坊間認為對劉是很大挑戰，因為謝除了曾任古坑鄉長、斗六市長及縣議員外，又是現任副縣長，不論有無帶職參選，都能獲得雲林縣長張麗善強力奧援，加上兩人在斗六大票倉各有基礎，將是決戰主區。

劉建國因而不敢掉以輕心，團隊近來已全面動起來就戰鬥位置，除了建立LINE及YOUTUBE官網準備打科技網路戰外，實際的基層走動仍持續，且更加積極，希望順利蟬聯，邁向政治生涯的4連霸。

(中時 )