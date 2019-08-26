才剛發生左膝前十字韌帶撕裂重傷的湖人中鋒考辛斯，日前在亞特蘭大跟未婚妻摩根完成終身大事，除了找來沃爾、布雷索與他的弟弟賈雷爾擔任伴郎，包含安東尼戴維斯、卓雷蒙格林、伊戈達拉、李文斯頓等球星好友也趕來分享喜悅。

已經是兩個孩子父親的考辛斯，2015年跟擔任設計師的摩根開始交往，且在2018年7月求婚成功，兩人的身高相差很懸殊，因為考辛斯身高211公分，摩根只有160公分，只是考辛斯當前確實需要辦些喜事，畢竟他過去1年半有夠倒楣。

考辛斯先在去年1月效力鵜鶘期間，遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，整整養傷快1年，才在勇士宣告傷癒復出，卻在季後賽碰上大腿拉傷再次缺陣，沒想到今年夏天好不容易加盟湖人，卻在一次練球時，不小心造成左膝前十字韌帶撕裂。

儘管考辛斯在婚禮上，完全看不出左膝有著如此嚴重傷勢，但他預計下個球季提前報銷，湖人也緊急找來「魔獸」霍華取代他的位置，問題是面對再次重傷纏身，考辛斯這次傷癒復出時間遙遙無期，是否就此退役？也不是不可能的事。

(中時電子報)