女同事互傳「親親」、「我愛你」、「激吻你」等語代表感情不單純？法官不這麼認為！

高雄某校學務主任，發現在另所學校任教的老婆，和女同事在Line上對話超親密，包括「親親」、「我愛你」、「激吻你」都出現，且出國旅遊還住同房，他認為老婆跟女同事有姦情，憤而提告求償。不過高雄地院法官認為，兩名女老師的親密對話只是閨蜜行為，判主任敗訴，上訴也駁回。

學務主任阿育（化名）提告指出，2016年6月無意間發現妻子小可（化名）與女同事阿芳（化名）經常互LINE，內容包括「我愛你」、「我很聽小親親的話」、「明天激吻你」、「我們每天都在一起，每天都在想對方」、「命運安排我與你相遇，相知，相惜，相愛」等語，且兩人2016年7月出國旅遊住同房，還在公眾場所牽手、摟腰、擁抱，就算2人都是女性，但其互動已明顯侵犯配偶權，因此提告求償50萬元。

小可與小芳則表示彼此是閨蜜，「小親親」、「寶貝」等語，是女性好友間的玩笑話，和其他女性友人間也有類似對話。

高雄地院法官認為上述所謂親密對話，只是閨蜜間打嘴砲，而「激吻」等語玩笑意味濃厚，判阿育敗訴，上訴也駁回。

(中時電子報)