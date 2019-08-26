Rory McIlroy's highlights | Round 4 | TOUR Championship 2019

經過雷擊意外之後，高球巡迴錦標賽最後由北愛名將麥克羅伊(Rory McIlroy)以-18桿勝出，拿下聯邦盃總冠軍並抱回史上最高的1500萬美元獎金(約4.7億台幣)。今年的冠軍獎金從1000萬美元躍升至1500萬美元，並採用新賽制，有趣的是麥克羅伊對新賽制很不滿，沒想到自己最後拿下冠軍。

今年的賽制比較奇怪，參賽30位選手依據聯邦盃積分排名，一開始的桿數就不同。第1種子-10桿，第2種子-8桿，第3種子-7桿，一路遞減到-1桿，25名之後就沒有優待。換言之積分最高者一開賽就有-2桿的優勢，與業餘高球手的「差點」(handicap)系統相反。

這項制度引來許多議論，英國球迷嘲笑「美國人的腦袋真奇怪」。不過在美國主辦方看來，這份大紅包(總獎金4500萬美元)原本就是要發給前30名的選手，打最後一名也有39萬美元，算是獎勵他們一整年的奮戰。

何況有加分也不是穩贏，湯瑪斯(Justin Thomas)一開始坐擁-10桿優勢，結果他打得一團糟，最後僅-13桿，也就是自己只打出-3桿。他表示「什麼都沒做就可以領先，感覺怪怪的。」球王柯普卡(Brooks Koepka)也繳出-13桿，實際上他打出-6桿而已。

麥克羅伊是靠自己就打出-13桿，加上優待成為-18桿，既然他贏了所以也不便再抱怨新賽制。柯普卡對此沒什麼意見，「反正你就盡力打，盡力縮小差距就好了。」

(中時電子報)