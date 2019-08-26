台南先進大眾運輸系統規畫一波三折，至今連路線都還無法初步敲定，前景堪慮。成功大學、台南應用科技大學及市府交通局為整合各界對先進運輸系統的多元想法，26日在成大共同舉辦「臺南先進大眾運輸系統發展前景論壇」，相關結論及建議將提供作為捷運規畫的參考。

此一論壇除有來自國內外專家、學者及廠商代表，說明捷運的效益、各國應用案例外，也有許多民意代表及民眾蒞臨參與。

市長黃偉哲表示，此次論壇聚集來自國內外捷運專家及廠商，帶來許多寶貴經驗分享，相信也提供對市民們有更進一步的瞭解，後續市府團隊將汲取專家學者的寶貴意見及各國實例，用心規畫符合台南市民的先進運輸系統。

南應大管理學院院長熊正一及成大交通管理科學系系主任陳勁甫認為，此次論壇從都市發展、經濟效益、都市景觀等面向，探討捷運規畫所需面對的課題，以及目前實際應用於各國捷運的案例，相信對台南市捷運的規畫，能帶來正面的影響力。

(中時 )