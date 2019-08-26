台北市長柯文哲日前接受電視台專訪時，要蔡英文總統交出考卷，就是她的台灣價值是什麼？蔡則回應，這要由台灣人民來打成績單，柯回嗆全台灣人民都想知道蔡的台灣價值到底是什麼，並再嗆「以前都考人家，現在換大家問妳了！」對此，前民進黨立委林濁水表示，柯對蔡追殺他的台灣價值耿耿于懷，所以柯怪蔡有理。

林濁水於臉書發文表示，蔡英文當選總統時宣布「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」柯文哲對這句話認同，也因此為她追殺柯的台灣價值耿耿于懷。追殺時，兩人都是「維持現狀派」甚至都特別鐘愛高嗆兩岸一中的宋楚瑜替他們打通北京之門，所以柯怪蔡有理。

但林濁水提醒，但是「沒有人要為認同而道歉」會不會怪怪？最近洪秀柱為講一中同表道歉。是綠的逼的？不是，是吳敦義逼的？恐怕逼的人根本是焦慮得不得了的藍群眾，那又是誰逼藍群眾要逼吳和洪？豈不是廣大的台灣民眾。這時柯、蔡要力挺洪説，你不需要道歉？或者美獨立戰爭時獨派或統派都不可以為對方的認同爭執，打仗更是罪大惡極？現在台灣不必為此打內戰，Ok，但是政治人物有逃避人民追究立場的空間？

林濁水指出，最近柯支持直直落，並沒有蔡追殺，是自然獨民眾主動追究。還有，那柯憑什麼突然批起他長期用力結交的紅媒？又是蔡逼的？

(中時電子報)