田姓夫妻2017年成立法尼新創科技公司，號稱有全台最大以太幣礦場，以週年利率18％至86％不等違法吸金達17.7億元，受害者逾2千人，甚至有妙齡女400萬血本無歸又怕連累下線輕生殞命，桃檢26日偵結，將田姓夫妻和旗下講師共13人依違法銀行法起訴。

檢調調查，40歲田男2017年7月成立法尼新創科技公司，設計「乙太幣拓礦礦機」，以挖礦投資以太幣，再搭配認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳股份等方式，喊出週年利率18％至86％超高利息，向投資客廣募資金，43歲黃姓妻子則負責發放獎金、紅利，夫妻倆實際卻是以「吸後金補前金」方式，讓投資者嚐到甜頭、每月都有獲利，還幫忙拉下線賺取3.5萬元獎金，他們則隨意花用投資者資金。

桃檢獲報指揮台北市調處積極蒐證，到案說明的投資客多達262人、損失3億3521萬6000元，檢調發動搜索查扣帳冊，估算投資者遍布全台、至少2千人，犯罪所得恐達17億7811萬元。

桃檢認定田姓夫妻違法吸金，依違反《銀行法》非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上、《期貨交易法》非法經營期貨經營事業等罪嫌起訴，並查扣2人資產土地7筆、建物5筆，存款179萬1446餘元，向法院聲請宣告沒收、追徵。檢方也呼籲被害人踴躍提出檢舉。

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