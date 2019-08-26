就在七大工業國集團（G7）於法國召開峰會之際，數百位反G7抗議人士今天也在附近進行一場不尋常示威活動，他們把從法國各地偷來的法國總統馬克宏官方肖像倒著拿遊行。

法新社報導，這場關於氣候和社會正義的遊行，由環保團體ANV COP 21和兩個巴斯克團體Alternatiba、Bizi共同發起，他們喊出「讓馬克宏下台」（Take Down Macron）的口號。

在這場所謂的「肖像遊行」，示威人士手上拿著這些幾個月前還掛在法國各地市政廳的馬克宏官方肖像，並將這位41歲法國總統肖像顛倒著拿，以示對他政策的不滿抗議。

這些抗議人士在G7峰會所在的西南部度假勝地比亞里茲（Biarritz）附近的貝約納（Bayonne）狹窄的街道遊行，高唱著「違反人道罪」的口號。

一名隸屬於Bizi的社運人士表示：「我們將他的肖像反著拿，以表達他的政策缺乏意義。」

其他人則手持似以報紙或袋子包覆的肖像，上頭以英文、法文、西班牙文和巴斯克方言寫著：「氣候、社會正義：馬克宏在哪？」

法國24台（France 24）報導，法國各地市政廳被取下的馬克宏肖像至少128幅。

抗議人士艾布蘭（Abram）說，「取下肖像是公民不服從舉措」，但在法國部分地方則「被視為偷竊行為」。

G7峰會昨天登場，警方表示，9000多名抗議人士參加反G7和平遊行，行經連接法國和西班牙的一座橋。遊行主辦單位則表示，遊行人數約1萬5000人。

法國政府出動超過1萬3000名警察和憲兵維安，防止激進的反資本主義團體、無政府主義人士和黃背心抗議人士引發的騷亂。

(中央社)