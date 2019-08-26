小花(化名)於凌晨1點時忽發現吳男壓在她身上，愈親吻她。她嚇得想尖叫，但是對方卻以棉被困住小花，小花掙脫無果。吳男持續威脅小花：「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳1個」等，並將手伸進衣服撫摸小花胸部等，小花與努力掙扎無果後，便告訴吳男自己已經60多歲，使吳男瞬間失去「性趣」。小花告訴在樓上睡覺的丈夫後，丈夫隨即報警。高雄地院判其3年

9個月。

吳男於108年2月凌晨0時許，前往友人梁男家兩人一同施用第三級毒品愷他命，後吳男向梁表示欲借用該處4樓房間休憩，經梁同意後，吳男即前往4樓房間。誰知道，吳男竟於凌晨1時許，自梁住處4樓房間陽台，攀爬至隔壁鄰居小花房間。企圖性侵小花。吳男上前以臉部靠近小花，欲親吻小花，因而使小花驚醒，向吳男稱：「你要幹什麼？」，吳男出手摀住小花之嘴巴，要求小花不要叫，並以另一手壓住蓋著棉被之小花肩膀，使小花無法動彈，小花因而掙扎抵抗，吳男則向小花恫嚇並試圖親吻小花，及將手伸入小花之衣服內，撫摸小花之上半部乳房，小花趁吳男欲對其親吻之際，咬傷吳男之嘴唇，後又咬傷吳男之手指，吳男氣憤的掐住小花脖子，在小花幾近窒息時，妥協不再呼救，吳男始鬆手，吳男並向小花表示：「我給妳10萬元，妳跟我做愛」等語，後小花告訴吳男自己已經60餘歲，吳男才失去「性趣」停止犯行，小花將上情告知在樓上睡覺之其夫，並報警處理。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)