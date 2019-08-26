「白鹿」颱風來襲，全台造成1死9傷，但今天上午傳出南投縣仁愛鄉建設課張姓課長，疑似因為颱風前連續大雨造成鄉內道路坍塌疲於奔命，加上這幾天颱風期間多日未休在鄉公所內待命處理公務，清晨疑似在辦公室內過勞猝死，目前詳細死因正由檢警相驗。

據了解，今天上午8點多，仁愛鄉公所員工進入辦公室時，發現課長躺在辦公室的沙發上，因最近防颱期間，課長都在辦公室內待命，也都睡在辦公室內，還以為他昨晚又待命正在補眠，因此不敢叫醒他。

但其餘員工上班後，發現他睡姿有異，臉色蒼白，於是上前關切，才發現竟然已經沒有呼吸，員工見狀立刻進行CPR搶救，並通報仁愛消防分隊到場，但仍回天乏術。

根據員工表示，昨天上午課長就曾經因出現胸悶症狀而身體不適，還在下屬陪同下前往就醫，但事後仍趕回辦公室加班，未料他昨晚仍繼續加班，想不到又發生憾事，目前檢警正在進行相驗。鄉長吳文忠得知後相當悲痛，指示下屬全力協助家屬處理後事。

(中時電子報)