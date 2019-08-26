來看可愛動物寶寶！最近台北市立動物園非洲動物區有一名新生兒報到—侏儒河馬「秋祥」，媽媽「嬌秋」時隔七年才再度順利產下可愛的侏儒河馬寶寶，「秋祥」時常跟在媽媽身後，努力學習如何吃飼料及生活所需的技能。巧合的是，從台北借殖到高雄市壽山動物園的「春圓」，近期也產下了一隻侏儒河馬寶寶。這兩隻討喜的小寶貝於八月陸續迎來雙滿月，各自在媽媽和保育員的細心照料下，逐漸成長茁壯！

侏儒河馬媽媽「春圓」和寶寶形影不離。（壽山動物園提供）

侏儒河馬通常在沼澤岸邊和矮樹叢生產，侏儒河馬寶寶不久後，就會展現游泳、閉氣、潛水等技能，可說是天生的游泳高手。侏儒河馬寶寶「秋祥」從出生後就一直跟在媽媽身旁，只有在秤重時母子才會短暫的分離，育幼經驗豐富的「嬌秋」，會以側身的方式躺下讓「秋祥」方便吃奶。保育員也發現「秋祥」最近開始學習如何吃飼料，起初，牠會先玩飼料，模仿媽媽把飼料放入口

你在看我嗎？（台北市立動物園-詹德川攝）

中咬一咬，未來等到牙齒長齊後，就可以大啖美食。「秋祥」第一次出來戶外活動場，剛開始跟著媽媽「嬌秋」在岸上吃草，不久後「嬌秋」便下水游泳，「秋祥」由於不熟悉環境，只好獨自在陰影底下觀察周圍環境，好不容易鼓起勇氣準備下水池，但下階梯時卻不慎滑倒，摔了個大跤，嚇得牠趕緊跑上岸不敢亂動，還好媽媽「嬌秋」細心指導，最後「秋祥」才下水成功。

侏儒河馬媽媽「嬌秋」時隔七年才再度順利產下可愛的侏小寶寶，「秋祥」。（台北市立動物園-詹德川攝）

六月下旬，高雄市壽山動物園誕生一隻侏儒河馬寶寶—「春圓之子」，寶寶目前還沒命名，壽山動物園近期將幫牠籌辦命名大會。「春圓之子」第一次下水時可說是萌樣十足，一點也不輸「秋祥」，游泳時活力充沛，不但會在水中邊潛水、邊扭屁屁，還最喜歡在水柱下做水療SPA，享受泡在水裡的時光。兩隻侏儒河馬寶寶於八月先後迎來雙滿月，在媽媽和保育員的用心呵護下，都已順利適應新的環境。

侏儒河馬寶寶「秋祥」：我最愛媽咪了！（台北市立動物園-詹德川攝）

兩隻侏儒河馬寶寶的媽媽也相當有母愛，對寶寶的照顧可說是無微不至，只要一有陌生人接近，「秋祥」的媽媽「嬌秋」便會大口張嘴，以尖銳的牙齒威嚇；母性強的「春圓之子」媽媽「春圓」，只要保育員接近寶寶，愛子心切的牠就會衝撞柵欄表示警告，這些都是為了保護牠們的寶寶不受干擾，健康平安的成長！侏儒河馬寶寶「秋祥」現在已在非洲動物區的侏儒河馬戶外活動場水池嬉戲和大家見面！

最喜歡和媽媽撒嬌了（壽山動物園提供-侏儒河馬「春圓」和寶寶）

(中時電子報)