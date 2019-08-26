鴻海創辦人郭台銘日前與柯文哲、王金平合體現身，外界傳言不管國民黨是否會換掉高雄市長韓國瑜，郭台銘都會在9月初參選。但臉書粉專「台北惡棍」卻表示，韓國瑜現已遭邊緣化，黨內郭台銘、王金平、吳敦義都很清楚，現在韓國瑜最後的籌碼就是韓粉，如果能得到吳郭王三人承諾，韓國瑜就會退選。也是就是說，國民黨沒有換柱2.0，而是韓自己選擇退選。

「台北惡棍」於臉書發文表示，從初選過後，最讓我擔心的事情，其實只有一件，便是所有的砲火幾乎都對向韓國瑜。其實，韓國瑜本身的智商跟能力已經足夠把自己的團隊搞的疲累不已、分身乏術了，那麼為什麼大家還要繼續往死裡打？原因在於郭台銘、王金平，以及柯文哲的結盟。今天大家其實都錯估情勢了，最糟最糟的狀況，其實並不是三腳督。

「台北惡棍」指出，先來看看郭台銘跟王金平，柯文哲現在很明白以自己的聲勢，要逐鹿2020總統大選，基本上是有一定的難度，而韓國瑜自己心知肚明吳敦義在打什麼算盤，全世界都知道，所以只能先鞏固韓粉，剩下再說。「郭台銘現在累積的能量跟聲量，其實大部分正面居多（這是我所擔心的），能夠打他的大概剩下血汗工廠、親中、富士康在中國、北京撐腰」。

「台北惡棍」更指出，但又因為郭在媒體上多次喊出「捍衛中華民國」，部分韓粉跟華獨派會轉向郭，而又王金平在基層的實力不容小覷，今天即使中部海線挺韓國瑜，王金平一旦表態，顏家還是要收斂。畢竟不能把我們雲林、嘉義的勢力當作麻糬。如果真的要玩起來，是雲嘉6，中4，彰化部分還是偏雲林派的。而顏清標也知道，現在在主席表態前，他必須做的就是服從黨的意思，至於嘴郭，到時候道歉就好。

「台北惡棍」直言，所以國民黨現在並不是撲朔迷離，而是利益分配還沒有明確。需要一方突起，來談這件事。至於我說的吳敦義、郭台銘、王金平知不知道？非常清楚。整個系統裡面只有韓國瑜是很明確的被邊緣化，而他最後的籌碼就是韓粉，如果能用韓粉換取郭台銘、王金平、吳敦義的承諾，給他一個行政院長，那他也會安心上路，年底挺郭。

(中時電子報)