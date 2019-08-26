總統蔡英文自2016年上任，自栩做出許多讓人民有感的政績，但實際卻是效果有限，有網友就整理小英的「國政成績單」，洋洋灑灑三十六項，並在網路引起熱烈討論。網友也紛紛留言，「整理的真好」、「選顆西瓜都不做事都比蔡英文還強」、「全台大停電、東廠呢？」、「先抽個菸壓壓驚」。

網友在批踢踢PO文，列出蔡英文上任後的國政成績單。()為補充說明，表列分別如下：

第一，「實價登錄2.0」變成0.5，四大項只過一項。(2019年7月立院三讀)。

第二、《工輔法》輔導農地違法工廠直接合法，農委會主委陳吉仲當初表示一定會處理。(2019年6月27日立院三讀)。

第三、《礦業法》讓亞泥再挖20年，蔡英文FB發文緬懷看見台灣齊柏林導演。(交付立院後，尚未三讀)。

第四、《勞基法》修兩次，基本上回到原點並且物價上漲，「勞工是我心理最軟的一塊」。(2019年4月26日立院三讀部分條文修正，2016年11月13日，蔡總統接受媒體專訪時表示，勞工是「我們民進黨心裡最軟的那塊」，但是「中小企業也是民進黨的夥伴」，為了顧及中小企業的經濟動能，這個階段必須砍七天假。)。

第五，補助全台小黃換新車並且放寬小黃司機條件，「趕走UBER」讓UBER之前「配合修法又要修成違法」。(《汽車運輸業管理規則第103-1條》)。

第六，國安疑慮雙重標準，台北市雙子星有國安疑慮，台灣金融產業陽信銀行沒有國安疑慮，農委會買解放軍圖資沒有國安疑慮。(8月初農委會遭媒體踢爆花千萬請大陸衛星拍台灣)。

第七，沒人需要為自己的認同而道歉，卻在2018年各種使用台灣價值來檢驗政敵。在2019年請台中人向台中市長落選人林佳龍道歉。(2016年1月6號，蔡英文勝選演說。8月17日蔡英文赴台中辣台派開講)。

第八，執政前說拒馬是威權的象徵，卻在蔡英文任內出現最大範圍的管制區。(2018年1月，時代力量黨赴總統府抗議勞基法部分條文修正，總統府周圍畫下史上最大管制區)。

第九，有話可以大聲說出來卻可能只能說出一次，因為喊8個字就會被6個人直接壓制。(6月30日蔡英文公開訪行程上，一位圍觀民眾在維安人牆阻隔之外喊了句「蔡英文還我公投，還我民主」，被6名維安架離壓制在草地上。)

第十，公投法越修越倒退，因為DPP自己被公投打臉。(公投修法6月17日三讀通過，2021公投與大選脫勾)。

第十一，剛上任時說好的兩岸監督條例已經到快第二次選舉都沒過。(立院內政委員會今年4月17日審查朝野立委6版本，因名稱、條文沒共識，召委林為洲宣布全案一併保留送朝野協商)

第十二，大聲說出社會住宅是自己的政績，卻放任DPP的議員抗議公宅。(2017年民進黨籍市議員張茂楠、洪健益抗議公宅招標黑箱作業)。

第十三，為了拔掉一個管中閔五院齊攻，結果自己掉了三個教育部長，前教育部長吳茂昆未申請就違法赴陸。(卡管案引起社會極大爭議，3教育部長請辭下台，潘文忠、吳茂昆、葉俊榮，註：潘文忠後回鍋任職教育部長)。

第十四，謝系大將謝明達涉收賄，一夕無罪定讞。(2018年8月18日最高法院改判謝明達無罪，該案纏訟17年8個月，歷經15位法官)。

第十五，缺電擴建深澳燃煤電廠，說評估已經很久非常需要，不然台灣會缺電，卻一夕之間又有電。(蔡總統競選時說「台灣不缺電」、「台電藏電」，所以要推動「非核家園」，上任後停核四，改口缺電，不但讓基隆協和燃煤電廠延役，更啟動深澳電廠重建，時任的賴揆又說經濟部盤整後，認為若「三接」天然氣未來足以因應，深澳可以停建)。

第十六，總統上街帶頭反核，差不多同時開放核二使用。(2019年4月27日蔡英文參加反核大遊行，隔不到一個月，核二5月25日正式併聯運轉)。

第十七，選前喊台灣正名，選後說中華台北是國際慣例沒有矮化。(衛福部長林奏延在WHA大會演講中，一反過去慣例，全程以中華台北自稱，台灣兩個字隻字未提。後蔡英文定調，稱謂上沒有矮化問題)。

第十八，DPP立委凍結勞檢預算。(因行政院勞動部2017年送交立院單位預算表，勞檢尚有爭議事項，遭立院民進黨立委凍結該筆29萬預算)。

第十九，為了通過勞基法派出自家立委，把杯葛中的立委直接抬出場。(2017年11月20日立院社福及衛環委員會初審勞基法修法，時代力量立委徐永明杯葛霸占主席台11小時，民進黨立委陳明文、蘇震清兩人一前一後將徐永明，拉手加熊抱拖出場)。

第二十，蔡英文說過勞動部不要太為難企業，勞工不能加班心中痛，研議微型企業違反勞基法免罰。(勞動部5月13日表示，研擬違反《勞動基準法》裁處罰鍰共通性原則」，將朝著微型企業不罰等方向進行，具體修正內容，將參酌各界意見，審慎研議)。

第二十一，民進黨立委、議員多人幫腔葛特曼抹黑葉克膜用於活摘器官，使得台灣願意器官捐贈人數降低許多。(2018年10月2日《屠殺》一書，作者伊森．葛特曼召開國際記者會指控台北市長柯文哲「是騙子（Liar）」，還質疑柯助長活摘器官行為，是「最糟（the worst）的部分」。(時任立委姚文智、民進黨市議員王世堅皆曾在此事重話批評過柯文哲)

第二十二，使用酒駕前科當行政院發言人。(現任行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯·尤達卡，過去在擔任記者時，曾於2014年8月酒後駕車)。

第二十三，香菸萬條免稅定調「超買」，說是「走私的就是在操弄」。(國安單位藉蔡英文出訪，夾帶私菸企圖入境。蔡英文首度在總統府受訪時提及此次案件為「涉嫌違法超買免稅菸品的陋習案件」，且總統府在記者會也稱此為「超買」。引起民怨。本案因近期爆發，已進入司法階段)。

第二十四，選前說要把集遊法改報備制，選後擋修集遊法改報備制。(立法院內政委員會在2016年5月12日已初審通過集遊法修正草案，將「申請許可制」改成「自願報備制」，並更名為「集會遊行保障法」，取消現行法所有罰則；但包括是否設置禁制區、命令解散權等，因各黨團無共識，保留送交朝野協商。但到了2018年11月，立院院會主席蘇嘉全上午處理時代力量所提包括集遊法修正案在內共9案。民進黨團反對變更議程，經逐案記名表決，時代力量所提9案，均不通過)。

第二十五，中國禁止來台自由行後，交通部研議開放陸客第三方免簽證。(陸方暫停陸客來台自由行，交通部長林佳龍日前表示將研議開放陸客經第三方入境來台免簽，據了解，交通部、陸委會、外交部和國安局已就此一議題交換過意見，但難度極高)。

第二十六，風電買5.5說包含了技術轉移的價格，合約內卻沒包含技術轉移條約。(經濟部今年1月30 日公布今年度再生能源躉購費率，離岸風電費率拍板每度 5.516 元，當時稱該價格有包含技術轉移價格。但實際並未包含。台灣綜合研究院院長吳再益則提醒併網年度落於2023、2024年的風場裝置容量僅1.6GW，然而若要與國外大廠西門子或MHI Vestas進行技術移轉的門檻要求則分別是2GW和1.2GW，開發商的協商能力可能不足。再者，廠商研發、生產、驗證皆需時間，然併網年度集中在2021年，廠商的技術能力培植可能趕不上風場開發期程)。

第二十七，菸捐挪用案，黃國昌報了很多次還是沒有用。(民進黨政府前年調高菸稅挹注長照財源，菸品隨之漲價，更引發癮君子抱怨。時代力量立委黃國昌今年2月13日表示，國健署委外執行管核菸捐用於菸害防制的戒菸治療管理中心及台灣流行病學會，竟透過假發票、假人頭詐領菸捐款項，自2017年迄今最少已貪汙幾百萬元。有不肖藥局與診所在進行菸害防制時，出現詐領狀況。負責菸捐使用及稽核的國健署，對菸捐遭受濫用甚至貪汙，管核機制做得非常差。)

第二十八，李明哲直接被遺忘在中國。NGO工作者、民進黨前黨工李明哲2017年3月19日失蹤，後證實被捕，蔡英文4月12日大動作發表聲明稱，政府的責任就是維護國家尊嚴，並確保國人的人身安全及權益，政府會盡力讓李明哲早日平安回國。時任行政院副院長林錫耀則表示人道探視是基本人權，陸委會對於中國大陸這段時間以來的漠視，已表達嚴正抗議。同年11月28日，在湖南岳陽市中級人民法院開庭宣判。李明哲被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

第二十九，監察院手伸入司法。(因不滿監委對「口譯哥」趙怡翔出任駐美代表處政治組長，認定其資格不符而糾正外交部，總統蔡英文今年8月20日要監委「秉於憲政分際」，尊重行政部門決定。但對照日前監委陳師孟棒打司法院，但針對前總統馬英九的洩密案，要約詢20位法官，蔡英文卻聞風不動，令外界質疑是否藍綠不同標準)。

第三十，體育改革改玩假的，各體育協會換了一批人酬庸。(蔡上台以來，行政院已累積超過二十五個跨部會任務編組型機關，這些機關都不受行政部門組織規程限制，也不用對國會負責。如2016年7月12日成立「體育運動發展委員會」。)

第三十一，取消公股董總派任年齡65歲上限。(2018年7月財政部修改相關規定，取消派任公股行庫董總「不得超過65歲」限制，僅規範在任董總，若年齡屆滿65歲，應每年報院或報部延長)。

第三十二，少子化辦公室分完錢就裁撤。(2017年4月時任衛福部長陳時中，拋出成立「少子化辦公室」，喊出生育率從1.1提升到1.6，再提升到2.1，卻遲未端出「牛肉」，仍爭取到前瞻計畫費用7.91億元，其中2億花在育兒百寶箱中，被外界批評「完全無感」。同年11月陳時中再度受訪，坦言少子辦已回歸行政院人口政策下的「完善生養方案」執行。

第三十三，單方面開放東南亞免簽，為台灣的地下經濟盡了一分力。(2016年8月為加強與東協國家經貿往來，時任行政院長林全拍板，給予泰國及汶萊旅客赴台免簽證待遇，另將推動印尼、越南、寮國、印度、緬甸、菲律賓及柬埔寨旅客「有條件免簽」赴台。但我國人僅赴印尼免簽30天，汶萊、泰國、菲律賓、柬埔寨、寮國、緬甸、印度等皆須先呈電子簽或以落地簽方式申請)。

第三十四，邦交國破紀錄斷交5個。(蔡政府上任以來，已有五個國家與我國斷交，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索以及薩爾瓦多。3年以來已有五個國家與我國斷交，導致我國邦交國剩17國) 。

第三十五，修改空汙紫爆標準。(環保署2014年推出空氣品質「細懸浮微粒PM2.5指標」預報，當PM2.5濃度超過70微克/立方公尺就達最糟糕的「紫爆」等級，但環保署卻於2016年12月改制，推出空氣品質指標AQI ，紫色等級的PM2.5濃度標準，空汙指標一口氣上修，從大於70微克/立方公尺提高到大於150微克/立方公尺)。

第三十六，彰化二次爆發芬普尼蛋，降低「芬普尼」毒蛋認定標準。(2017年雞蛋驗出「芬普尼」引發一陣毒蛋恐慌，過去儀器檢測芬普尼最大極限是0.005ppm，但因農業方認為標準太嚴，相關單位召開專家會議後，決定新增禽蛋的殘留容許量為0.01ppm，2018年經公告後，於同年6月27日正式發布修正「農藥殘留容許量標準」第3條附表1及「動物產品中農藥殘留容許量標準」第3條，修正內容為農藥安殺番及芬普尼於蔬果植物等農產品及動物源產品之殘留容許量)。

網友也紛紛留言，「整理的真好」、「選顆西瓜都不做事都比蔡英文還強」、「全台大停電、東廠呢？」、「先抽個菸壓壓驚」、「滿滿的台灣價值!!」。

網友在批踢踢論壇PO文。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

(中時電子報)