仁愛鄉公所驚傳意外，到職未滿半年，平時工作認真的53歲建設課長張國祥，昨晚在辦公室值勤，今天同事上班時發現躺臥在沙發上，已無呼吸心跳，經救護人員到達現場後，初步研判，已呈現屍僵，死亡多時，是工作過勞仰或身體其他疾病？詳細死因仍待檢警進一步相驗確認。

警方調查，今天上午8時許，鄉公所建設課人員至辦公室上班時，發現張課長躺臥在辦公室沙發上，原以為昨晚留守值班太勞累，仍在休息中，並未去吵他，直至其他同事陸續抵達，仍未見他起來上班，進入辦公室叫他，並無反應，而且已全身冰冷，無呼吸心跳，馬上通報警方與消防隊，確認已不幸死亡多時。

仁愛鄉長鄉長吳文忠得知狀況，立即趕到辦公室，並對部屬不幸猝逝，感到難過，吳鄉長指出，連日來因白鹿颱風來襲，鄉公所災害應變中心二級開設，他和張課長接連兩天都進駐災害應變中心值班待命，25日早上8點才解除二級開設任務。

吳鄉長並表示，昨天早上有聽聞張課長因胸悶、胃部不適，由同仁陪同他到醫院就診並拿藥，沒想到他未返家休息，又返回鄉公所，昨晚並留守值班，突發生意外，讓全體同事都感到哀傷難過。

由於張姓建設課長突然的猝逝，警方由現場勘驗，初步未發現打鬥痕跡，應無外力介入，警方和家屬為求慎重，已報請檢察官和法醫進行相驗中。

吳文忠也表示，今年5、6月梅雨季節多次強降雨，造成鄉內多處道路坍方落石、土石流災害，又有颱風接連來襲，這段期間公所同仁為災害搶修與防災應變，幾乎都累翻了，對於張姓課長不幸因公猝逝，鄉公所將會從優撫恤並全力協助家屬處理後事。

(中時 )