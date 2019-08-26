雲林縣虎尾驛發起「驛起響愛」文藝教育暨公益園遊會，9月7日在近虎尾驛時光廊道舉辦，歡迎大家共襄盛舉。

發起人吳麗春、許崢嶸、楊博行與顏錦惠等上午邀請大家有錢出錢有力出力，募集各界的物資、善款等，將活動盈餘款項捐贈需幫助的團體機構或醫院，實現關愛老、幼、婦、弱、身障者的理念。

若瑟醫院院長李聰明感謝「驛起響愛」發起人吳麗春等人，看見醫院發展長期照顧的需要，將活動盈餘款項捐給醫院公益基金。提供民眾貼心且便利性的服務，讓(失能)年長者能過著有尊嚴的老年生活，更減輕照顧者的負擔，落實「在地老化」與「照顧社區化」的目標。

若瑟醫院與若瑟基金會有專業團隊提供到宅沐浴服務，並且也在四湖鄉、大埤鄉、崙背鄉等處建置日間照顧中心，在虎尾鎮、元長鄉、古坑鄉與土庫鎮開辦失智社區服務據點，真正落實照顧厝邊老大人，每項服務都很需要各界一起來「點點滴滴匯集愛，若瑟傳愛長照開。

(中時 )